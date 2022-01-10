上周聯準會公開12月會議紀要，與會官員態度轉趨強硬，暗示升息將比想像更快發生，市場則預期聯準會有意將升息時間點從6月提前至3月，此事引發美股出現震盪。展望未來，專家點出，本周聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）出席提名聽證會、消費者物價指數及生產者物價指數等報告將左右美股表現，同時市場得以更加確認聯準會對於升息的態度與想法。

CNBC報導，由於聯準會對升息有加快腳步的趨勢，新冠肺炎變異株Omicron持續影響各國經濟復甦等因素，上周美債殖利率飆升，科技股因而受到嚴重打擊，那斯達克指數上周下跌4.5%，標普500指數挫1.9%，道瓊影響較小僅跌0.3%。

財富管理公司美國紐約梅隆銀行首席投資官Leo Grohowski表示，「聯準會的動作比我們預期的更戲劇化，轉向鷹派的立場令人驚訝。跨年夜前，3月升息的機率只有63%，但上周飆升至90%，市場基調已經出現很大的變化，人們也因此做出調整。」

本周美股持續受到此利空因素壟罩，有專家認為，鮑爾將在周二出席參議院針對聯準會新任主席舉行的聽證會，屆時可能會發表對經濟的最新看法，此外，被提名為聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）也會在周四出席提名聽證會，兩人對經濟與升息的看法，將成為觀察重點。

不僅如此，最新的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）預計在周三與周四公開，將成為影響股市的關鍵數據，美國11月CPI年增率6.8%創下39年來的新高紀錄，許多經濟學家認為，這些數據仍會處在高檔的位置，難見趨緩跡象。

Leo Grohowski則預測今年美股將跌10%左右，「我認為這種調整會是一種健康的調整，去年的高報酬與市場翻倍後，市場參與者今年初就已有所警覺性，但在接下來12至18個月，操盤難度將會增加許多。」