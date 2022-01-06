聯準會周三公布12月會議紀要，由於通膨數據上升且經濟持續走強，與會成員展現更為強硬的升息態度，該紀要明確表示，可能會先升息，再繼續加快縮減購債，市場解讀聯準會可能會在3月升息，比原先預期的6月還要快。專家則示警，這是一個大新聞，因為聯準會比預期更加強硬，市場面對這種新轉變可能會出現困難。

由於聯準會先前傾向先結束縮減購債後再升息，如今態度出現改變且更為強硬，這也導致美股四大指數皆收黑，道瓊重挫約400點（或1.07%），那斯達克大跌逾500點（或3.34%），費城半導體跌逾3%，標普500也挫低近2%，十年期美債殖利率則上升至1.70%左右。

CNBC、路透報導，金融集團Charles Schwab首席固定收益策略師Kathy Jones表示，「顯然他們已經進行很長時間且嚴肅的對話，且幾乎所有參與者都同意先升息再縮減購債，這代表他們已經準備好了。」

投資機構Lenox Wealth Advisors首席投資長David Carter則點出，「這是一個大新聞，聯準會比預期更加強硬，這種鷹派訊息可能會給股市及債市帶來問題，市場應對這種新轉變可能會出現困難。」

值得注意的是，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於下周出席參議院銀行委員會就聯準會主席提名的聽證會，屆時可能會發表他對於經濟的最新看法，將是市場關注焦點。