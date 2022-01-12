美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（11日）在國會連任提名聽證會表示，Fed的升息計畫，不應該影響經濟或損害就業市場，目前還沒有就縮減資產負債表做出任何決定，但或許更早更快。鮑爾談話沒有比市場預期更鷹派，意外成為美股多頭救兵，但今晚美國將公布12月消費者物價指數（CPI） 指數，市場預料將續創新高，一旦CPI超出預期更多，市場擔憂升息與縮表，美股恐再面臨一波震盪。

鮑爾表示，Fed主要政策工具是利率，若通膨持續時間比預期還要長，將不得不提高利率，但目前仍處在一個低利率的環境。

鮑爾雖未提及包括升息等貨幣政策走向，但坦承高通膨已損及美國老百姓生計，Fed將藉由政策工具防止高通膨成為根深柢固的問題。

儘管鮑爾強調決策官員尚未決定升息時間，聯準會正在縮減購債規模，最快會在3月結束這項計畫，預料之後就會調高基準利率。2021年12月，點陣圖暗示今年將升息3次。

周三市場聚焦美國CPI數據，權威媒體調查顯示，12月CPI年增率料攀升7.1%， 將比11月6.8%更高，這將是1982年以來的最快增速，接下來在1月、2月達到7.3%的高峰，之後開始持續下滑。至於12月核心CPI（不包括大幅波動的食品和能源等）年增率料增長5.4%。

事實上，美國12月CPI對聯準會的貨幣政策相當重要。分析師指出，如果CPI又狂升，市場對Fed提前升息及縮表的預期就提高，進一步推升美元、打擊金價，也導致風險資產再度面臨重新估值壓力，美股恐又面臨一波震盪。