美國本周三(12日)將公布最新消費者物價指數(CPI)，市場預估通膨率可能較2021年11月的6.8%更高，恐飆升至7.1%，呼應美國聯準會(Fed)可能提前升息、縮表的鷹派態度，影響所及，美國10年期公債殖利率恐將飆升，股市也將剉咧等。

聯準會上周公布12月會議紀錄顯示，在通膨率上揚下，最早可能3月開始升息，不僅升息的時間、速度恐較原本預期快，更有決策官員支持升息後不久開始縮減資產負債表規模，消息一出，美股已接連3天下挫，台灣央行官員也表示，市場雖然有料到聯準會擬提前升息，但沒想到會提前縮表，因而導致金融市場出現震盪。

投資人正屏息以待本周即將公布的消費者物價指數，雅虎財經報導，根據彭博社的數據分析，預估12月份消費者物價同比可能飆升7.1%，將比11月份的6.8%進一步加速，這將是1982年以來的最快增速，當時CPI同比上漲高達8.4%。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，本周最重要的經濟數據就是美國將公布的通膨率，因為這關係著聯準會的升息、縮表，接著便是要觀察美國10年期公債殖利率，殖利率一旦飆升，將影響高估值的股票，例如科技股。

投資人在評估聯準會下一步行動時，也將仔細分析12月份的CPI數據，因為一些官員希望更快地從寬鬆政策轉向控制通膨。聯準會12月會議紀要即提到，在更強勁的經濟前景以及更高的通膨背景下，一些官員表示，他們正在考慮開始減少資產負債表上近9兆美元的資產。

雅虎財經報導，美國銀行財富管理公司高級投資策略師羅布·霍沃斯 (Rob Haworth) 表示，市場確實必須適應美聯準會在圍繞通膨管理經濟方面可能會採取的積極態度。

另外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周也將出席國會聽證會，投資人可能還會收到更多關於美聯準會主要成員預計如何利用其貨幣政策工具包應對通膨的評論。