大部分父母都有望子成龍、望女成鳳的心願，因此希望孩子們可以用功念書，將來才有出人頭地的機會，然而並不是每個人都擅長讀書。大陸一名高學歷媽媽近日拍片抱怨，自己和丈夫都是碩士畢業，沒想到竟生出「學渣」小孩，丈夫還被兒子氣到2次心絞痛。

根據《星視頻》報導，大陸北京一名媽媽近日拍片分享自己的育兒心得，她透露自己和丈夫都是一流大學碩士畢業，之後透過人才引進順利入籍北京，原本以為這樣雙親都是高學歷，且教育資源不錯的環境之下，教出來的孩子成績也會十分出色，未料結果卻事與願違。

這名媽媽指出，從兒子小學一年級開始，丈夫就會每天陪伴他寫作業一直到現在，然而高三的兒子越來越討厭讀書，成績也跟著越變越差，成了班級中的「學渣」；除此之外，兒子還非常喜歡和父母頂嘴，她的丈夫就曾被氣到2次心絞痛。

對此媽媽無奈嘆氣，表示已經不奢望兒子上好的大學，高中能畢業就已經不錯了，「我現在對孩子沒有任何的期望，他只要平安健康快樂就好，沒辦法你只能去接受」。

影片曝光後在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言：「養育孩子的本質就是讓他平安健康快樂幸福成長，你哪來那麼多要求」、「每個人的天賦是不一樣的，沒必要讓孩子非得達到或超過自己現在的高度」、「小孩讀書不好，家長也沒必要一臉『你毀了，我們家也都被你毀了』，對著這種表情小孩能健康快樂才有鬼」。