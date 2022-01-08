香港新冠肺炎疫情嚴峻，《星島日報》報導，港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天形容，香港現已進入第5波疫情，而且社區有多條傳播鏈。對於現行的社交距離措施收緊至本月20日，許樹昌估計有機會需要延長，因傳播鏈較多，需要時間觀察。

許樹昌今早出席電台節目時表示，新冠肺炎Omicron變種病毒的傳播力較Delta變種病毒高4至8倍。他指，由於近日開始多了傳播鏈出現，或要更多時間觀察是否引起更多個案，收緊社交距離措施至本月20日，時間可能未必足夠，或需多等一星期，因剛有傳播鏈出現，要再看14天。

昨日公布的初步確診個案中，包括曾到過多個地方，感染源頭未明的超市理貨員。許樹昌指出，由於患者曾到多個地方，情況令人擔心。他認為目前要搞清楚理貨員的基因排序，並做流行病學追蹤，弄清楚對方是否真的源頭不明。若找到線索與其他個案有聯繫，便沒有這麼擔心。

許樹昌並指，一旦再有源頭不明個案，政府需考慮學校暫停面授，及再次推行公務員在家工作等安排。他並呼籲市民盡快接種疫苗，和避免大型聚會。