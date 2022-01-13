台東傳出1境外移入確診個案，衛生局呼籲民眾勿恐慌。(台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真)

國內本土疫情持續蔓延，台東縣13日傳出有1名境外居家檢疫確診個案，目前安置在醫院隔離病房治療。衛生局長黃明恩證實確有此事，目前檢驗結果尚未出爐，均依中央指示辦理已安置在醫院，並呼籲民眾勿過度恐慌。

黃明恩說，這名居家檢疫個案為境外移入確診個案，因個案於12日有發燒徵兆，經台東縣衛生局安排防疫專車前往醫院採檢為陽性，全程遵照中央防疫措施，並無與相關工作人員接觸，目前入住負壓病房治療。

饒慶鈴表示第一時間已要求衛生局、環保局等局處加強「防疫旅館」、「防疫專車」等消毒以及SOP作業流程，同時呼籲民眾請勿過度恐慌，落實勤洗手、戴口罩等相關防疫措施，盡快施打疫苗保護自己也保護家人。

衛生局表示，個案為34歲男性，1月11日由美國入境後，搭乘防疫計程車入住縣內防疫旅館，12日有發燒、咳嗽情形，即安排由防疫專車載送至醫院採檢，過程皆遵照防疫規範，沒有直接接觸相關工作人員，PCR檢驗結果為陽性、Ct值30.3，目前該個案已入住醫院治療中。

此外，由於該男子是從美國返抵國門後，搭防疫計程車直接入住防疫旅館，因此並無任何在縣內的活動足跡，衛生局已再次加強旅宿業者的防疫宣導、督導防疫旅館動線規畫、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，實施更嚴格的防疫措施。