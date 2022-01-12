疫情持續延燒，本土個案不斷新增，台北市北投明德郵局11日緊急公告，由於有確診者足跡經過，因此12日暫停營業進行清潔、消毒，從13日開始恢復營業。對此，北市副市長黃珊珊證實，今日會有新的1例本土個案，Ct值超過30，地點在北投，要等中央公布後才知道是不是舊案，應該不是這聯合醫院中興院區那3案的事情。