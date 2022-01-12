北投明德郵局傳確診足跡 黃珊珊：今新增1本土 11:442022/01/12 中時 黃婉婷 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內11日新增12例本土病例，台北市北投明德郵局緊急公告，由於有確診者足跡經過，須辦理消毒作業，將於12日停業一天，13日恢復營業。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，本土個案不斷新增，台北市北投明德郵局11日緊急公告，由於有確診者足跡經過，因此12日暫停營業進行清潔、消毒，從13日開始恢復營業。對此，北市副市長黃珊珊證實，今日會有新的1例本土個案，Ct值超過30，地點在北投，要等中央公布後才知道是不是舊案，應該不是這聯合醫院中興院區那3案的事情。 手指比「3」收30萬元 前新北議員廖正良涉關說遭判刑6年 蕾神已報警「警方證實」她提1點驚恐：娛樂八卦要變社會案件 #北投明德郵局 #確診足跡 #本土個案 #Ct值 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女神主播許下30歲生日大願 透露「下個十年的目標」 22:332022/01/10 娛樂 泰國政府證實發生非洲豬瘟 東南亞疫情嚴峻 19:552022/01/11 財經 終結出國比賽染疫 科技公司研發專利防疫口罩 16:322022/01/11 生活 《基金》台股ETF零股交易熱 分批進場靈活建立部位 10:342022/01/11 財經 居服員家庭傳播鏈 威力特別大 04:102022/01/11 焦點要聞 學客語還能拿獎金 花蓮鄉親通過認證最高可獲3000元 10:532022/01/12 生活 靜岡品茶之旅 玉露之里品日式傳統茶道之美 11:092022/01/10 生活 聯醫2護理師確診Omicron 個案Ct值低！擴大匡列近百人 14:242022/01/11 生活 《電機股》東台在手訂單約30億元 今年審慎樂觀 10:512022/01/11 財經 台積電開盤漲6元 台股漲逾百點 站回18300點 09:092022/01/12 財經 大陸住建部：十四五期間預計可幫助1300萬人緩解住房困難 14:442022/01/11 兩岸 生活熱門新聞 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 360度防護！男子在飛機上「搭帳篷」防毒 網看傻 - 生活 Omicron夾攻！雙北最危險 台大醫曝升三級時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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