「體操女神」瑞莎被多名選手和家長聯合控訴，不僅揭發她無償教學及自掏腰包培育選手全非事實之外，更踢爆她用解約選手名號招攬商演，收到酬勞30萬元後，主演的3名選手卻只分到5萬元，引發爭議。

根據《鏡週刊》報導，瑞莎成立的瑞星韻律體操協會由於契約內容不合理，有8名選手已經選擇解約，不過她仍使用解約選手照片替協會宣傳，甚至藉此招攬商演，倘若選手不幫忙，她就以會被罰款為由當做苦肉計，讓選手心軟配合演出，誇張的是有場商演收到30萬酬勞，主演3名選手只分到5萬元，至於剩下的25萬元，瑞莎當時表示會用在選手有需要的時候，不過卻遭家長控訴至今仍看到協會有關該筆的任何帳目。

此外，家長控訴瑞星韻律體操協會明明收取商演費，但選手服裝和妝髮費用卻得自行吸收，光是一人就得負擔2萬元，遭控完全不合理，更有一名選手原本正準備重要賽事，但為了商演多次被要求前往彩排，訓練計畫全被打亂，導致比賽成績不如預期，讓家長怒控：「原本講好宣傳不能影響訓練，跟當初說的完全不一樣。」

如今瑞莎種種行徑被踢爆，讓選手家長表示原本感激她為台灣韻律體操界的付出，如今看來全是用來成就個人光環的工具，如今出面指控是希望讓外界了解真相，為所有選手討回應有的公道，對此，瑞莎透過經紀人表示，家長和選手指控內容都不是事實，為了捍衛名譽，她會針對不實指控，尋求法律途徑。