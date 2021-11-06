來自烏克蘭的名模瑞莎近年忙栽培韻律體操人才，未料今年5月被人匿名爆料空降等罪名，幸好知情人說出真相，才讓瑞莎洗清冤屈。近日瑞莎帶學生去比賽，未料過程中小選手竟哭了，原來是場地沒有鋪軟墊，讓瑞莎跳出呼籲比賽單位應該多用心。昨(5日)晚間，瑞莎發文透露終於有機會到體育署一趟，懷著6個月身孕的她還直言想說得太多、太激動，讓她一度不能呼吸。

瑞莎今年8月宣布懷二胎，她與小開Mike結婚6年，即將成為4口之家，原本該好好養胎的她懷孕後依舊投入工作，日前更透露帶選手去比賽發現超傻眼待遇，有個孩子在練習時突然躺著不能動，讓瑞莎一度嚇死，接著看孩子掉眼淚，瑞莎翻起地毯一看：「沒任何軟墊！沒人通知！還好我們一開始就發現了，有調整一些動作，小朋友安全最重要的！」

瑞莎昨到體育署與和林騰蛟次長懇談。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

瑞莎強調，雖然知道自己這番話可能又會引來非議，但她認為：「台灣是個自由的，人民有聲音的地方。我相信這些都可以改變，只是到現在很少人知道，知道的人不敢講，或不想去講。大家請給我建議，我們真的很想為台灣努力加油」。而這番話終於傳到當局耳裡，昨瑞莎透露有機會到體育署，與教育部林騰蛟次長兼體育署代理署長見面懇談，雙方談了快兩小時，因為她想說的話實在太多。

過程中，瑞莎自嘲忘了自己是懷孕6個月的孕婦，「不小心說話說的太快太急，然後差點不能呼吸」，最後不忘感謝林次長的建議，希望大家之後能一起努力，讓韻律體操能有更完善的環境，發揮專長，讓選手有機會站上國際舞台，最後她更指出：「不管要花多久的時間，只要有人願意相信我，支持我，我就會一直做下去」，引來網友回應：「希望一切都往更好的方向，謝謝妳的努力和付出」。