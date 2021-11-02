藝人瑞莎近年花費不少心力，積極培育台灣韻律體操人才，日前透過臉書粉專指出2021年全國韻律體操錦標賽有問題的地方，包括練習區無設置軟墊、練習時間不夠充裕，裁判公平性等問題，體育署對此回應將專案處理追蹤，2日瑞莎方面再發聲明，認為這些需求被正視才能前進國際。

以下為瑞星韻律體操協會聲明：

關於全國韻律體操錦標賽相關事宜，承蒙社會大眾的關切與支持，能很快得到政府部門、主辦單位的回覆，雖然其中還是有些說法跟實情有不小的差距，但如果以後能帶來改變，是最重要的事情，期待後續的賽事能盡快改善。

在此，我們也想再次強調，在正式的比賽提供專業的硬體設備、妥善的流程規劃、公允的評審人選，不應該是出借場地的學校方、也不該是投入培育的單一教練或組織的責任或義務，而是比賽主辦單位應當完成的事情。

正視這些需求、把事情逐步做好，不以誤導的方式搪塞，是前進國際的起點。

有前輩給予我們建言，希望我們能在提出觀察之餘，也積極發揮正向影響力創造合作，我們非常認同。

過去每一位認真投身韻律體操的師生與挹注資源的組織，都是韻律體操在台灣的重要推手，因為有各位的努力，才能讓台灣有了好的基礎，沒有前人的累積，我們距離國際只會更遠。

由於群眾的好意，瑞星得到了珍貴的資源，除了繼續培訓、積極參賽、舉辦賽事之外，我們會繼續尋求更多合作方，訂定出提供資源協助的方式；符合資格的合作單位我們提供能力範圍內器材與設備的協助。

希望能在改善訓練環境的同時，也能有協助相關人員精進的方案，進而讓更多有興趣的人有接觸韻律體操的機會。

作為後進者，我們不可能面面俱到，但絕對願意盡力推進，一起思考共好的方式，把眼界放遠，從腳下開始。

很榮幸能與所有真的用心的夥伴逐步灌溉環境，也祝福投入各個運動領域的朋友能一起扭轉累積的許多無奈，不畏直言，堅持做對的事情。