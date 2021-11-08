以身心障礙者為主題的「無限影展」，是由臺北市政府勞動局指導、臺北市勞動力重建運用處主辦，8日開始免費線上索票。邀請到2020東京奧運男子個人體操全能第7名、締造台灣參賽史上最佳成績的選手唐嘉鴻及2020東京帕運桌球奪得銅牌的選手田曉雯，首度同台拍攝宣傳短片。原本是實體戲院放映的無限影展今年因應疫情影響改為線上影展，2位選手難得穿著輕鬆便服在鏡頭前亮相，表現出在家悠閒追劇的狀態。可是要唸出台詞宣傳影展特色與索票辦法時，即使前方有大字報仍是頻吃螺絲，2人同時大嘆東京參賽時都沒這麼緊張，還是上場比賽容易多了。不過拍攝成果有別於國手比賽時的專注嚴肅，呈現平常少見的活潑與俏皮。

「2021無限影展」期待延續東京奧運與帕運的關注熱度，邀請奧運與帕運選手同框現身，開啟彼此的對話與交流。唐嘉鴻表示，因為小時候被診斷出「注意力不足過動症ADHD」，醫師建議學習體操後才開始這條路。再加上右手肘經歷3次的開刀治療與復健歷程，他深深理解到身心障礙者從事競技運動有多麼不容易，更是佩服田曉雯能夠克服大賽壓力搶下帕運銅牌。桌球選手田曉雯在東京比賽期間，最愛與田徑視障選手劉雅婷、楊川輝聊天互動，常常主動問他們需要「幫忙」嗎？才發現原來身心障礙者並不希望被特別對待，當他們需要協助時會自己開口詢問。每位帕運的選手，就跟她自己的信念一樣「相信自己」，田曉雯上場比賽前，還會將這四個字寫在掌心，每次發球時就可以用來激勵自己。

因為扎實的訓練幾乎很少去戲院看電影的2人，都在從東京回台的隔離期間，追了好幾部影集與電影。無限影展今年精選的11部片單中，唐嘉鴻最有興趣的是《下半場：口述影像版》，他很好奇籃球運動節奏緊湊，要如何讓聽障朋友快速瞭解比賽的張力？田曉雯則很想看《喬瑟與虎與魚群》，期待動畫世界描繪的身障者可以跟一般的劇情片有所不同。「2021無限影展」11月8日起開放索票，影片將分兩波段釋出報名，名額有限索完為止，每人每波段最多可報名三部電影。免費索票方式詳情請上影展官網或上臉書粉專查詢。