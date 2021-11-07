國立臺南大學舉辦年度的「視障教育教學與行政研討會」，多位明星級視障運動員現身，剛在帕拉東奧獲得跳遠第4名的視障選手楊川輝上台豪氣表示：下屆法國巴黎帕運一定要站上領獎台，研討會破紀錄吸引上百位民眾參與。

南大年度舉辦的「視障教育教學與行政研討會」今年受新冠肺炎疫情影響，實務研討與體驗會議僅為期1天，仍吸引上百人參與交流，可見特教議題逐漸為人重視關心。

點字功力一直是盲生拿手杖走路與上課筆記都須使用的能力，今年研討會主題圍繞著「盲生獨立行動的素養與本位技巧」，首場演講為兼職美國麻州大學的余月霞博士與有台灣「點字之父」之稱的劉佑星教授，針對點字教育，說出視障生學習迷失。

余月霞介紹美國的視障規畫課程作為借鏡，強調可令視障生更容易在社會環境中自立。

研討會最吸睛的是一群台灣視障優秀運動員輪番上台，包括國際保齡球金牌常勝軍黃子軒、台灣首位倫敦馬拉松盲選手洪國展，還有帕拉東奧視障選手楊川輝。

剛在帕拉東奧拿下跳遠第4名的楊川輝展現自信的說：今年帕運雖沒有上台領獎，下屆法國巴黎奧運領獎台上一定有我！

南大視障教育與重建中心另外邀請10位考上公務員的視障者分享經驗，領取獎金與獎狀，向其他身障學生展現努力達成目標的堅持精神。