導演錢翔（左起）、陳湘琪、黃柔閩、陳以文為《修行》造勢。（羅永銘攝）

《美國女孩》演員群。（羅永銘攝）

《美國女孩》方郁婷（左）與莊凱勛。（羅永銘攝）

金馬影展13日起跑，金馬影后陳湘琪今年以電影《修行》拚第2座金馬影后獎座，她今在入圍公布後首次露面，談到片中貌合神離的怨侶陳以文，她說：「沒有誰比他更適合演我的丈夫，他是我大學學長，我們之後跟楊德昌一起工作，那時候感情非常好，多年來沒有聯絡，曾經是家人，但不知道怎麼的又開始陌生，就像片中夫妻一樣。」

入圍男主角的鄭人碩、柯震東，雙料入圍女主角和新演員的15歲童星方郁婷等，今天同場不同台為片造勢。談到入圍，陳湘琪覺得感恩，謝謝導演錢翔和製片讓她永遠可以在創作領域上有最大發揮和自由溝通。陳以文則說，片中飾演的角色內在很多想法和衝突感不外顯，「就像現在可能很多人肚子餓但看不出來，這就是不外顯。」

《美國女孩》監製林書宇（左）與導演阮鳳儀。（羅永銘攝）

《美國女孩》林品彤（左）與林真亦。（羅永銘攝）

導演錢翔表示，《修行》是一部屬於成人世界的小眾電影，我很榮幸在這些演員最精采、最成熟的時候能紀錄到他們的身影。金馬影帝陳以文在片中被認為渣男形象，因為對老婆沒感情又出軌，導演說：「對我而言，他只是一個正常的男性。」陳以文笑言，「我並不覺得我是傷害她（小三）的，是大家分開很長一段時間，她生病沒有親人，我們才重新面對她」。

《兜兜風》林鉅（左起）、導演詹凱迪、演員黃邵揚、黃柔閩與影迷見面。（羅永銘攝）

《美國女孩》曾寶儀（左）與張詩盈。（羅永銘攝）

《美國女孩》導演阮鳳儀、監製林書宇率莊凱勛、方郁婷、林品彤、夏于喬、曾寶儀、張詩盈、蔡嘉茵等人出席。方郁婷說得知入圍當下，開心之餘也不可置信，片中印象最深刻的場次是吃冰淇淋的戲，因為那天劇組真的準備很多冰淇淋，讓她吃得很開心。蔡嘉茵飾演嚴厲的數學老師，笑稱今天是來洗白的，片中她用藤條打小演員，心裡很不好意思。夏于喬則扮演國文老師，真實生活中也真有其人。

《金錢男孩》演員群在台上玩自拍。（羅永銘攝）

《美國女孩》蔡嘉茵（左）與夏于喬。（羅永銘攝）

《金錢男孩Moneyboys》主演柯震東、林哲熹、黃鐙輝、盧彥澤會影迷，柯震東以此片入圍本屆金馬影帝，他笑說入圍當天好像被金馬「弄了」，「一開始覺得金馬要弄我，心懸在那邊，每次入圍都是第5個被唸出來的（公布入圍5人中最後1位）」，金馬獎執委會連忙在旁解釋，公布入圍名單順序是依照電影報名順序。

《金錢男孩》黃鐙輝（左起）、林哲熹、柯震東、盧彥澤。（羅永銘攝）

柯震東在片中飾演同性戀、性工作者，面臨愛情、親情考驗；黃鐙輝飾演包養柯震東的恩公，男男床戰拍得寫實，「當我知道我的對象是柯震東，感覺變得很容易，因為愛上他沒這麼難，老婆也叫我屁股練好一點」，林哲熹也認為柯震東有張帥臉，要愛上他很容易，盧彥澤飾演的男妓，角色最後有轉折。

鄭人碩以《角頭-浪流連》入圍影帝，他本以為商業類型片要獲得影展肯定的機會不大，心情平復後覺得可能是已故前輩龍劭華的保佑，「無論如何，文化界就是要多元化，愈多元化愈豐富種類才可以滿足觀眾，我們會一直做下去」。

男主角獎項競爭激烈，他已看過這獎項入圍者的作品，開心能跟大家一起競爭，「當下只會覺得都這麼厲害，每個角色都是我沒演過的，會努力讓自己有機會去演到他們的角色」。