直播主連千毅先前因跟澎恰恰合作破局一事鬧得沸沸揚揚，事後連千毅更挑明之後不會再與澎恰恰合作，雙方算是鬧翻。昨(18日)連千毅在臉書分享參加天道盟總顧問王嘉村慶生晚宴，其中一張合影驚見穿得一身黑的李㼈現身，彼此之間的關係引發討論。

連千毅昨分享參加王嘉村的生日餐會，寫下：「大ㄟ，嘉村兄，70大壽生日快樂！祝 身體健康，財源廣進！」照片中可見資深男星李㼈也在場，而李㼈過去坦言曾被黑道招手，2018年他演出電影版《鬥魚》飾演黑社會老大，表示年輕時經歷過片中主角故事，了解黑道犧牲未成年學生的心態，「他們當你是炮灰是工具，沒有任何感情！」甚至會洗腦手下：「反正關幾年就出來了。」

連千毅曬合照驚見男星李㼈（下排右1）。（圖／翻攝自蘭庭精品臉書）

而讓李㼈決心金盆洗手的主因全由於母親的反應，原來李㼈母親曾對他說：「我不要我的兒子半身不遂斷手斷腳回來，我真的養不起你。」他才放下自己負責經營的酒店與賭場，逐漸走回正途。今年8月李㼈的父親李孟聲逝世，告別式時現場也來了黑幫人來悼念李爸爸。

另一方面，連千毅先前因一樁恐嚇案鬧上法庭，遭一名買家提告，判決書寫到出庭經過：「被告自陳其大專肄業之教育程度，目前從事網路直播買賣工作，每月收入約5至6萬元，已婚育有2名未成年子女，現與配偶子女同住，經濟小康」，收入引來外界質疑，連千毅則在臉書說：「對啊，新聞說的沒錯，我們是小康家庭，娜美對我很好，一個月都給我五萬塊零用錢，剪頭髮，加油，吃飯，還有兩個兒子要養....有一天我存到錢，一定要買台好點的車子，跟房子，過過癮」。