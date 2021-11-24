詹姓男子因長期在在台北車站購票機前，向路人謊稱生活困難，要借錢回南部為由詐財，日前有3人被騙3000元報警，詹被稱為「北車借錢哥」，台北地檢署24日依詐欺取財罪起訴詹男，另詹遭20位民眾提告詐欺案仍在偵辦中。

檢警查出，31歲的詹男疑自2010年起，在台北車站自動售票機附近，伺機尋找路人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙45次，曾經因此坐牢。

檢警獲報，指詹男在今年8、9月，向3位民眾分別詐騙1300元、1500元、200元的高鐵、台鐵車資，事後報警處理。檢警通知詹男到案調查，詹男否認詐騙，堅稱對方自願借錢，還哽咽稱因祖母過世，父親中風，生活困難，但被員警當面吐槽，指詹男祖母上周過世，為何提前借錢，被騙民眾聞言傻眼。

詹男應訊時說，已經找到工作，會賺錢還債，但幾天後他又在北車向人「借」100元車資，被檢警拘提到案，還被檢察官聲請羈押獲准。北檢今先起訴詹男今年8、9月間涉犯的3起詐騙案，另有20位被騙民眾提告案件，仍在偵辦中。