隨著疫情三級警戒降級後，許多實體活動配合政策紛紛放寬限制。新北市永和區公所將於本周六（27日）在永和仁愛公園舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，要讓整個暑假無法外出遊玩的大小朋友盡情享受戶外活動的歡樂！

本次活動是疫情趨緩後，永和舉辦的第一場大型活動，特別準備了精采的舞台表演、有趣的闖關遊戲以及好玩的DIY手作活動。活動邀請「魔法偶像林坤毅」表演奇幻魔術作為活動開場外，更邀請小朋友界的天團「MOMO家族」哥哥姐姐一起唱唱跳跳，家長可以帶著孩子出外活動、盡情玩樂。

現場提供遊戲氣墊、溜滑梯、跳跳床及草皮滾大球等小朋友最愛的遊樂設施，更精心規劃尋寶遊戲「尋找寶石大作戰」。同時還有可愛的打卡拍照景點、超人氣人偶互動以及打卡按讚送好禮等活動，希望藉由本次活動增加親子相處的機會，讓來參與的大、小朋友們都能留下美好的回憶。

新北市議員連斐璠表示，隨著疫情持續降溫，永和區特別舉辦了這場親子同樂的活動，目的是希望讓大家帶著小朋友到戶外跑跑跳跳、好好玩一整天，一掃之前的疫情陰霾，歡迎全家大小星期六一起到場同樂！

永和區長陳怡君表示，現場遊樂設施皆會定時進行酒精消毒，使用遊樂設施之前，也會為民眾雙手消毒，請放心遊玩。同時呼籲活動當天請大家務必佩戴口罩，玩得開心更要安心！活動詳情及內容可查詢新北市永和區公所官網（https：／／www.yonghe.ntpc.gov.tw／）或「新北市永和區公所－和平之鴿」臉書粉絲專頁。