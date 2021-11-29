載6歲兒疑身體不適自撞路樹 新店男命危送醫 09:572021/11/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 47歲蔣姓男子今（29日）上午8時許，開車搭載6歲兒子行經新北市新店區安祥路，疑因身體不適自撞路旁行道樹。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 47歲蔣姓男子今（29日）上午8時許，開車載6歲兒子行經新北市新店區安祥路，疑因身體不適自撞路旁行道樹，警、消獲報抵達時，蔣男已無生命跡象，兒子則無明顯外傷，兩人均送往耕莘醫院安康院區搶救，詳細車禍原因待進一步釐清。 3男釣蝦場嗨一整夜出事了！酒駕逆向猛撞小黃車頭凹陷釀4人傷 妙齡女床戰實況遭PO上網3年 好友看片驚覺主角是閨密 情侶夜遊自撞 男害「試管3次生下」23歲女友爆頭亡 父接死訊崩潰 啦啦隊前國手狠殺房東 隊友揭4年前出狀況：殺人不意外 #身體不適 #男子 #安祥 #自撞路樹 #命危送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 情侶夜遊自撞 男害「試管3次生下」23歲女友爆頭亡 父接死訊崩潰 17:302021/11/28 社會 桃園抽菸釀火警嗆死女兒 父親遭起訴 04:102021/11/27 地方新聞 12生肖2022年求財攻略 5種人賺到手軟 10:572021/11/27 運勢 天雨路滑奪命 女騎士蘭陽大橋自摔 慘遭後車輾斃 21:402021/11/28 社會 3男釣蝦場嗨一整夜出事了！酒駕逆向猛撞小黃車頭凹陷釀4人傷 09:242021/11/29 社會 疑「太龜毛」刁難廠商 台東縣政府建設處員工當街遭痛毆 15:502021/11/27 社會 中油高煉廠出人命 市府認定職災 04:102021/11/27 地方新聞 R8炫富哥臉書曬多輛超跑 網踢爆「租來把妹」 自撞害21歲女伴亡 18:102021/11/28 社會 駕奧迪R8害副駕女亡 男遭起底放高利貸 臉書狂曬多輛跑車 15:202021/11/28 社會 台南歸仁路旁汽車冒白煙 破窗驚見男子已死亡 12:162021/11/28 社會 北市忠誠路小客車左轉未注意來車 20歲女騎士遭壓車底重傷 20:142021/11/26 社會 女大生坐R8超跑慘死 正義哥冒險拖她離車驚：好輕！身邊全是血 09:112021/11/29 社會 超商店員第6！網友心慌慌「20大最危險常見職業」 過勞、憂鬱還怕恐怖客上門 10:052021/11/27 生活 社會熱門新聞 啦啦隊前國手狠殺房東 隊友揭4年前出狀況：殺人不意外 - 社會 高雄監獄爆集體性霸凌 1男遭6舍友強打手槍搓乳數個月 - 社會 女大生坐R8超跑慘死 正義哥冒險拖她離車驚：好輕！身邊全是血 - 社會 R8炫富哥臉書曬多輛超跑 網踢爆「租來把妹」 自撞害21歲女伴亡 - 社會 陸軍官校橄欖球隊迎新 爆學長對學弟10打1 軍方回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。