47歲蔣姓男子今（29日）上午8時許，開車載6歲兒子行經新北市新店區安祥路，疑因身體不適自撞路旁行道樹，警、消獲報抵達時，蔣男已無生命跡象，兒子則無明顯外傷，兩人均送往耕莘醫院安康院區搶救，詳細車禍原因待進一步釐清。

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