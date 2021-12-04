大陸一名郝姓男子去南非出差半年，分別在6月和11月感染新冠肺炎，且第二次還是令人聞風喪膽的Omicron。郝男在受訪時透露，感染Omicron後常常覺得很渴，感覺自己的肺部特別乾，2小時可以喝掉3公升的水，還是渴到不行。

根據《楚天都市報》報導，大陸江蘇一名郝姓男子今年4月被外派到南非出差，他曾在6月確診新冠肺炎，透過治療已痊癒，結果在11月底，又感覺身體不適，再度採檢，結果竟然是陽性確診，而且這次感染的是Omicron新冠變異株。

郝姓男子表示，他曾在11月28日與29日外出買菜，並在當地一家咖啡廳與客人開會，不太確定究竟是何時染上Omicron，不過，相較於過去染疫的狀況，這次出現乾咳、低燒等症狀，且一直覺得很渴，「肺部感覺特別乾，2小時可以喝掉3公升的水，且喝完還是覺得很渴。」

郝姓男子透露，就算在睡覺前喝了一大堆的水，隔天早上起來也完全不會想要去上廁所，喝進去那麼多的水，都不知道跑去哪裡了。

郝姓男子說，確診Omicron後，他聽從醫生的建議繼續在家隔離治療，並定期去醫院領取醫生開立的藥物服用。由於他在國外是自己一個人住，雖然生病很想念家人，但也只能等到PCR檢測結果為陰性，確認身體無虞以後，才可以回去與家人團聚。

根據「南非國家傳染病研究所（NICD）」公布的數據顯示，截至南非當地時間12月2日晚上，過去24小時內新增了1萬1535例確診病例，與上周相比暴增368%，住院人數幾乎是翻倍增長，不過，死亡人數不但沒有上升，反而還下降了64％。總計南非感染Omicron變異株人數已累計達300萬人。