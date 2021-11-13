國立台東大學與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會13日合辦「花東條例與花東發展十年回顧研討會」，邀集中央、地方、產學界共同勾勒花東未來；台東縣長饒慶鈴應邀與談表示，感謝花東基金對於台東各項建設及活動資源挹注，期盼未來中央地方、部會跨域合作，打造台東為真善美宜居城市。

國立台東大學與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會13日合辦花東條例與花東發展十年回顧研討會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴表示，花東發展條例與花東基金，讓台東因而多了1個資源挹注的管道。也因強調以花東地區城鄉發展、自然景觀、生態及文化特色推動「全縣」之綜合發展方案，所以縣府團隊思考及規畫符合地方特色與發展優勢的創意性計畫，例如熱氣球嘉年華活動就是其中最經典、最成功的例子。

國立台東大學與財團法人東台灣研究會文化藝術基金會13日合辦花東條例與花東發展十年回顧研討會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由於台東縣自有財源非常有限，大部分需仰賴中央一般性補助款，或是爭取中央各部會專案性計畫的補助，惟中央部會的專案性計畫均有補助的範圍、目的或對象等條件限制，且需與各縣市競爭有限的資源，往往限制了花東2縣環境特色整體的發展。

饒慶鈴說，她一向覺得，愈國際化的時代，發展要愈在地，如何持續保有台東這份真善美的特質，並且「有理念、有風格」的「販售」台東的真善美，既能帶動地方發展，同時兼具永續發展與居民的生活品質。

縣府表示，花東基金對台東而言非常重要，讓台東得以更多元、開放、整合的思維去發展在地優勢與特色，去規畫如熱氣球嘉年華、台東慢食節、原民文創聚落及原住民樂舞人才培育等創意性的計畫或活動。

「十年花東，十年願景，從回顧裡尋找再出發的路徑」，花東地區發展條例公告至今10年，承載各界對花東地區長遠發展願景。研討會包含實務論壇與學術研討會，邀請中央業務主管機關、地方政府、地方社群、公民社會、產業界、學術界代表，針對花東發展條例其所涵蓋之經濟、社會、環境、原住民族4大面向之實質發展對花東之影響，進行回顧研討。