交通部觀光局為國境開放後的穆斯林來台旅遊潮預做準備，日前舉辦穆斯林友善旅遊環境建構B2B業者交流會，盼透過媒合活動促進穆斯林旅遊在台灣更深度發展，並將在年底前推出新版接待穆斯林旅遊手冊，為爭取19億穆斯林客源市場做準備。

政府推動新南向政策，提高與東協各國經貿及觀光交流熱度。在東協整體人口中有40％為穆斯林，在台生活的穆斯林新住民及移工亦接近30萬人。對此，觀光局近年來積極辦理說明會，推動觀光旅遊業者取得清真餐飲、穆斯林友善場域及人員等認證。

觀光局今年5月、9月共辦理6場穆斯林餐旅及友善設施輔導說明會，目前共有254家餐廳、旅宿、休閒農場取得清真餐飲認證，野柳地質公園、關渡自然公園、旅行社、導遊等近期亦陸續取得穆斯林友善場域及人員認證。

為促成旅行業包裝專屬穆斯林旅遊行程、增加集客吸引力，觀光局此次邀請台灣已取得穆斯林認證的景點、旅宿、餐飲、伴手禮、遊樂園、休閒農場等業者與有意接待穆斯林旅客的旅行社業者交流，討論適合的各類行程活動，設計具吸引力的穆斯林旅遊產品。

而萬事達卡與新月評等日前發表2021年全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣獲得非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destinations）第2名殊榮，與英國並列、僅次於新加坡，創下歷年最高紀錄，對台灣穆斯林旅遊環境努力是極大肯定。

觀光局表示，推動穆斯林旅遊不僅可帶動穆斯林來台旅遊創匯挹注，亦可提升國內穆斯林生活便利性與消費力，疫情期間辦理業者B2B媒合交流會，更希望品質提升、做好準備，盼透過食、宿、遊、購、行等各產業通力合作，結合出完整的穆斯林旅遊路線。