經濟部工業局與工總25日共同舉辦《2021亞太產業鏈結成果論壇》，由經濟部工業局副局長陳佩利及全國工業總會副理事長詹正田出席致詞，工研院產科國際所張超群副所長進行亞太產業鏈結成果說明，並邀請6位業者現身說法，分享其因地制宜的新南向商業模式，以及因應疫情的策略調整和對疫後市場的展望，逾300位線上觀眾熱烈參與。

陳佩利致詞時表示，自去年疫情全球蔓延，中美摩擦亦由貿易戰延燒至科技戰，全球產業供應鏈調整朝區域化、短鏈化等趨勢發展，建立分散布局且具韌性不易受衝擊的供應鏈勢在必行。為協助廠商分散風險且迅速調整產業戰略，經濟部持續推動包括「投資臺灣三大方案」以及「新南向政策」，讓高階產品移回臺灣生產，中低階且勞力密集產品移往新南向國家生產。未來將強化產業韌性，在5+2產業創新的既有基礎上，加速發展「六大核心戰略產業」，在臺建設亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心；也將持續推動加碼投資臺灣和「新南向政策」，協助業者靈活布局分散風險，爭取產業國際合作，拓展商機。今年在疫情嚴峻之時，全國工業總會仍持續與新南向六國工商總會聯繫，以雙邊多點連線方式辦理新南向六國產業鏈結高峰論壇，並配合線上展示平台及線上媒合，持續推動產業實質合作。

詹正田致詞時強調，疫情之後產業將朝「產業生態系」發展，並重新考慮供應鏈的重組與布局，而東協等亞太地區仍將是廠商進行全球布局的重要選項之一。臺灣在製造方面，一直擁有優異的生產與管理技術，豐富的ODM、OEM及海外設廠經驗，因此，是各國進行供應鏈選擇的最佳拍檔。工業總會在經濟部支持下成立「亞太產業合作推動委員會」，自2017年成立以來，已成功舉辦30餘場雙邊高峰論壇，並簽訂180多個MOU，今年更是不畏疫情，積極辦理各項重點領域的交流，深化產業合作與創造新興合作模式。