沃旭能源1日宣布位於新竹和苗栗的雙都卜勒雷達系統（Dual-Doppler Radar System）正式啟動運轉。沃旭1日表示，持續引進創新科技，此系統是全球唯一用於離岸風電領域的先進雷達系統，再度展現沃旭落實額外在地化承諾。

沃旭指出，這項最新科技將用於收集亞太地區獨特的氣候狀況，協助促進台灣離岸風電發展，沃旭也與本地研究機構共享雷達收集數據，為提升台灣氣候觀測與分析準確度做出貢獻。

相較於傳統氣象雷達，雙都卜勒雷達系統可提供更高解析度和精確度的數據資料，可運用設置於不同地方的兩座雷達站，這套系統透過交叉掃描超過200萬個資料點，將這些資料轉換為3D立體的風場影像，不僅能用來測量風力，也能預測風速及風向，全方位掌握風場的風況。

此外，雙都卜勒雷達系統還可進一步用於了解颱風和熱帶氣象的動態，這也是首度運用3D立體掃描技術觀測亞太區海洋氣候，未來可運用於優化風場設計。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，雙都卜勒雷達系統的啟用，展現沃旭能源、台灣和美國公司組成跨國專案團隊之間的密切合作與重要成果。此外，沃旭和台灣的學術研究機構攜手參與這項風能旗艦計畫，能夠讓我們更深入了解台灣風力和天氣狀況，及極端氣候對風力發電會造成何種影響。

這些寶貴的氣候與風力資料，未來可運用在優化離岸風場的設計與建置，並可以提升運維作業預測模型的準確度。這不僅是台灣本地的風場，也能運用到世界各地，對於整體離岸風電產業發展以及能源轉型做出重要貢獻。

沃旭也宣布已與合作夥伴建立完整的合作機制，及全球知識分享網絡，將觀測數據提供給台灣在地和國際學術研究計畫，合作夥伴包括台灣大學、中央大學、中國文化大學、工業技術研究院、丹麥科技大學，及美國科技企業SmartWind Technologies。

沃旭期望透過與相關機構拓展合作，擴大協助更多颱風和風力相關研究，藉以強化台灣的風測研究能量。