持續深耕修繕市場，加上切入公共工程市場成效逐漸發酵，衛廚浴設備廠凱撒衛(1817)7日在法說會表示，國內、越南市場的毛利率今年都同步提升。未來將搶攻新成屋市場、擴大布局系統收納櫃，以及工程市場市占率，強化成長動能。

凱撒衛統計下來，今年國內市場，三個單季的毛利率都比去年同期提升1～3個百分點、越南則有2～5個百分點的提升。

目前凱撒衛營運中，主要以台灣、越南市場為主，凱撒衛指出，目前越南產線在上工率提升下，瓷器廠產能已達60％、龍頭廠70％、櫥櫃廠80％，越南市場部分營收逐步恢復約90％。

至於國內市場，凱撒衛指出，公司已啟動品牌再造計畫，積極擴大推動「時尚簡約」成為產品特色，短期更將完成電漿技術產品開發與上市，並鎖定公共工程、新建案做為營運搶攻重點，成為成長雙引擎。

近幾年的推動工程市場營運成果，凱撒衛指出，台灣的市佔率已提升4倍以上。