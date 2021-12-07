工研院獲得2022 CES創新獎的「智慧熱影像安護系統」，利用AI人工智慧及熱影像偵測技術，打造個人健康監測秘書。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院獲2022 CES創新獎的「iPetWeaR智慧寵物項圈」，只要將項圈安置於寵物的胸口，就能為寵物健康做出適當處置。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院獲2022 CES創新獎的「iPetWeaR智慧寵物項圈」，只要將項圈安置於寵物的胸口，就能為寵物健康做出適當處置。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

美國消費性電子展（CES）將於明年1月登場，指標性大獎「消費性電子展創新獎」近日發布獲獎名單，工研院以「智慧熱影像安護系統」、「智慧寵物項圈」、「RGB-D AI機器人創新技術」三項勇奪創新獎，顯示經濟部投注研發資源與技術布局的成果斐然。

工研院院長劉文雄表示，今年角逐2022 CES 創新獎的產品數量超過創紀錄1800件，工研院以三項技術獲獎，展現傑出創新研發實力，凸顯工研院技術抓住市場需求，切入產品缺口，才能獲得評審青睞。

工研院開發的「智慧熱影像安護系統」，利用AI人工智慧及熱影像偵測技術，打造個人健康監測秘書，不僅能零接觸地持續監測生理訊號，還能即時通報跌倒、離床等異常示警，更結合可攜帶式設備與物聯網，無遠弗屆地協助偏鄉診間和家庭的遠距醫療需求，減輕照護者負擔。

創新研發的「iPetWeaR智慧寵物項圈」，透過對寵物完全無害的低功率生理偵測雷達技術，只要將項圈安置於寵物胸口，就能隨時偵測並紀錄寵物心跳、呼吸與活動力，再經由App即時收到異常警示通知，為寵物健康做出適當處置，也是布局全球寵物經濟商機潛力無限的產品。

工研院的「RGB-D AI機器人」，是全球第一台將3D視覺感測與智慧取物做為標準配置的MIT協作型機器人，它的視覺感測器體積較其他品牌縮小168倍，感測速度提升38.6倍，材質反光的重建率也提高2.1倍，並結合AI人工智慧，自動標記上萬張訓練資料，在12小時內快速學習最佳取物策略，這項技術已經技轉給國內協作機器人生產大廠達明機器人。