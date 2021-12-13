Apple「2021年APP移動應用創新賽」繼今年3月起在台號召學生自組團隊設計APP，並於8月10日舉辦台灣決賽選出前三名優秀隊伍後，12月12日在中國杭州舉辦大中華區總決賽， Straight A輔導的逢甲大學「觸幕可見」APP、朝陽科技大學「ＷisRent智慧租賃系統」APP、及國立台灣藝術大學「省省吧！實體賣場價格資訊共享」APP最終脫穎而出，獲得三等獎佳績。

Apple大中華區「2021年APP移動應用創新賽」今年共計吸引1164件作品參賽，經審查後票選出59件作品進入選總決賽，由於受到全球新冠疫情影響，比賽採用線上遠距方式進行審查，參賽學生除研發具創意的APP外，同時要針對功能及操作等細節瞭若指掌，在短暫的審查時限內重點介紹，並針對評審團的各項提問進行答辯及展演。

STUDIO A 旗下校園門市Straight A為協助學生參賽，除提供數位直播教室作為選手參賽場地，並運用一系列的線上培訓教學，協助學生能安心在台北競賽總部，以視訊方式將自己的作品完整表達。

STUDIO A自2017年開始執行SA程式教育計畫，同時也陸續和逢甲大學、淡江大學等校密切合作，成立「Apple區域教育培訓中心」（Apple Regional Training Center），並將以往僅在中國舉辦的Apple「APP移動應用創新賽」移師台灣，今年邁入第五屆的競賽更創下69所學校、292件作品參賽的紀錄。

STUDIO A呼籲想要成為iOS APP開發者、對APP程式設計有興趣的學生，不要只是羨慕等待，趕快籌畫屬於自己的作品，2022年相關競賽詳情，請持續關注STUDIO A、Straight A官方網站或粉絲專頁。

本次獲得三等獎逢甲大學資訊工程學系黃子騰、余睿霖、溫子瑩同學所開發的作品「觸幕可見」APP，是一款利用手機LiDAR Scanner功能測用戶與四周物體間的距離，幫助視障者於外出行走時、避免遇到危險障礙的APP。

而朝陽科技大學資訊管理系蔡明哲、洪英峰、王怡勻三位同學開發的「WisRent智慧租賃系統」APP，提供租賃雙方便利流暢的租賃模式，以提升房東、租客雙方的媒合度。

另一組同獲三等獎，國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系洪子桂、陳玉涵同學所開發「省省吧！實體賣場價格資訊共享」APP，則是透過去個資化技術將電子發票載具的消費資訊同步共享，創造出可靠的零售消費時價資料庫，讓小資族能獲得最精省的價格資訊。