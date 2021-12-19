新北市文化局19日舉辦第11屆新北市文學獎頒獎典禮，副市長謝政達出席頒獎給43名得獎者。（葉書宏攝）

第11屆新北市文學獎頒獎典禮今（19日）上午10時於新光人壽新板金融大樓 17樓會議廳舉行，副市長謝政達、文學獎評審團總召集人向陽（林淇瀁）及評審團老師到場一同慶賀。典禮會場設置閱讀互動展示區及留言板，期望在疫情之下，透過文學展開對話，與自身及與他人「疫」起說說話。

文化局表示，因為疫情本屆文學獎，延長2個月的徵件期，鼓勵防疫在家寫作。收件成果豐盛，量多且精，近2200件投稿數，其中線上投件比例高達8成。稿件的水準整齊，不論在內容、故事題材及文字運用上皆展現特色，讓文學評委們驚嘆連連，直呼看稿過程十分過癮。

本屆選出43位得獎者，其中3位去年也曾經獲獎，2位臺灣青年學子，1位馬來西亞海外投件。散文青春組首獎崔嘉元以智齒作為隱喻，描述成長與青春的碰撞，智齒的去留和理想的自我互相拔河，獲得評審一致好評；散文青春優等獎羅菩兒描寫奶奶的意象，細膩的文字堆疊出日常風景，彷彿是枝裕和導演的電影場景氛圍，在風格及意象營造上，都十分有潛力；而來自馬來西亞的熊佳慕，以〈他們不能取消春天〉表達對生存的感慨，即使風暴來襲，自然宇宙仍舊運轉，呼應疫情之下對生命的反思，獲新詩一般組首獎。

此外，新北市文學獎長年以新住民主題作為特色徵件，從各式的角度來看新住民議題，值得關注，例如今年首獎作品以跨國婚姻的新二代角色出發，描寫國際家庭在謊言與背棄之下的窘境。此外另有由外配、移工、本地人角度切入飲食、殖民歷史、生活、家庭等主題，各自展現獨特的觀察視角。

本屆得獎作品將全文公開於新北市文化局官網，實體書籍於一般市面及網路通路上架，更多活動資訊請參考新北市文化局官方網站及「新北市文化局」臉書粉絲專頁。