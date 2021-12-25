澎湃新聞報導，陝西西安25日12時展開新一輪全員核酸檢測，這也是此次疫情發生以來，市級層面的第四輪核酸檢測。此前西安於21日10點到22日10點的第二輪新冠病毒核酸篩查工作共發現核酸陽性人員127例；於23日8時至24日8時開展了第三輪核酸檢測，具體結果目前尚未發布。

12月25日10點56分，「西安發布」發布的西安市疫情防控指揮部辦公室關於開展新一輪核酸篩查的通告顯示，近期在市民配合下，已順利開展核酸篩查，及時篩查出潛在傳染源。但是，新冠肺炎疫情形勢依然嚴峻複雜，為了快速、精準、徹底阻斷疫情，西安市疫情防控指揮部研究決定，自25日起啟動新一輪核酸篩查工作。檢測範圍為西安市範圍內的全體人員。檢測時間從25日12時開始。

此前的24日，陝西省委書記劉國中到西安市調研檢查疫情防控工作。他強調，要爭分奪秒推進檢測、流調、轉運、隔離、管控等各環節工作，聚焦陽性人員和密接、次密接人員，突出隔離場所、封控區、管控區，嚴之又嚴、實之又實落實各項閉環管理措施，咬緊牙關、堅持到底，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。

劉國中在調研檢查中強調，當前疫情防控的路數十分明確，關鍵要夯實責任，把既定措施一項一項落到位。市、區、街道、社區和下沉幹部都要實實在在負起責任，上級要及時掌握情況、加強工作調度，下級要肯下「笨功夫」、千方百計抓好落實，遇到問題要及時報告，確保整個防控體系高效運轉、整體聯動。要進一步強化與病毒賽跑的意識，加強採、運、檢、報無縫銜接，加強檢測、流調、轉運、隔離、管控無縫銜接，把每個環節的時間都壓到最短。要嚴格分區分級管控，緊盯陽性人員和密接、次密接人員落實好管控措施，儘快阻斷傳播鏈條，堅決遏制疫情擴散蔓延。

陝西省衛健委發布的消息顯示，24日0-24時，陝西省新增報告本土確診病例78例（西安市75例、延安市2例、咸陽市1例）。自12月9日以來，陝西省累計報告本土確診病例342例（西安市330例、延安市7例、咸陽市5例）。