傳貼圖，挺東護！花蓮門諾醫院2016年起，推動東部護理人員培育計畫，緩解東部緊繃的護理人力，再過幾天，將迎接2022年到來，院方首度將代表愛與和平的和平鴿LOGO，搭配Q版醫護造型及有趣的日常用語，製成LINE貼圖販售，所得全數用於培育計畫，上架後也廣獲醫護熱烈響應。

門諾醫院首度發表公益貼圖，其中「YES！鴿遵命」、「姐在忙」、「祝您平安」等可愛有趣的造型貼圖，讓醫護人員頻頻點頭表示，「好貼切」，除日常用語，節慶祝賀、心情傳遞的貼圖，也獲得民眾喜愛。

門諾醫院表示，自2016年推動東部護理人員培育計畫，每年需投入的經費約1400萬元，除與馬偕醫護專校攜手合作，對於就讀其他大專院校護理系的在地子弟亦提供獎助金，讓他們有機會奉獻所學。計畫推動至今，已有超過25名學子畢業返鄉服務，稍稍緩解緊繃的護理人力，也讓這群學子貢獻所學，盡一己之力。

培育是條漫長的路，門諾醫院表示，發表公益貼圖，除呼籲社會大眾持續關注東部護理人力招募的困難，更期盼透過公益貼圖的購買，將小小的善舉匯集成大大的心意，幫助更多對護理有興趣的在地學子投入白衣天使的行列。

門諾醫院首波的LINE貼圖以愛與和平為主，原創者為院內護理師的弟弟，因看到姐姐日常工作的辛苦與感動，主動協助繪製貼圖，除將原本醫院的和平鴿LOGO融入其中，也透過活潑的Q版醫護造型，盼讓收到貼圖的民眾能獲得療癒。

門諾醫院表示，明年將會持續推出醫病關懷、衛教等系列，期盼社會大眾能夠持續響應，只要點點手指頭，用銅板價就可以為東部護理人員的培育盡一份心意。