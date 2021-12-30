高捷攜手長期蟬聯台灣LINE官方貼圖冠軍的「好想兔」，推出強檔聯名活動「好想邀你來高雄」。（高雄捷運提供／石秀華高雄傳真）

高捷推出和LINE官方貼圖冠軍的「好想兔」合作，打造全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，30日首航時，吸引不少鐵粉爭睹搶搭。（高雄捷運提供／石秀華高雄傳真）

全台唯一的好想兔彩繪列車，車頂、地板、列車門和窗戶都貼滿了好想兔在Line貼圖中會出現的各式表情圖案，鐵粉爭相搶搭搶拍。（高雄捷運提供／石秀華高雄傳真）

高捷攜手長期蟬聯台灣LINE官方貼圖冠軍的「好想兔」，推出強檔聯名活動「好想邀你來高雄」，圖為好想兔穿上高捷制服相關超萌的商品。（高雄捷運提供／石秀華高雄傳真）

高捷繼去年7月推出擁有百萬粉絲的Line台灣原創超人氣角色「貓貓蟲咖波」彩繪列車後，今年歲末之際，又和長期蟬聯台灣LINE官方貼圖冠軍的「好想兔」推出聯名系列活動「好想邀你來高雄」，打造全台首輛「好想兔彩繪列車」，鐵粉爭相搶搭，直呼「超可愛」，好想兔彩繪列車即日起將不定期行駛於捷運紅線至2022年3月6日止。。

高捷指出，高捷和「好想兔」合作，推出全台首輛超人氣「好想兔彩繪列車」，彩繪列車即日起將不定期、不定時行駛於小港站至南岡山站的捷運紅線，直至2022年3月6日止。

今（30）日首航記者會現場，高捷請出吉祥物哈比帶著「好想兔、小賤狗人偶」驚喜現身，讓粉絲嗨翻天，粉絲進入全台唯一的好想兔彩繪列車後，發現不論是車頂、地板、列車門和窗戶都貼滿了好想兔在Line貼圖中會出現的各式表情圖案，驚喜連連，鐵粉爭相在列車中拍個不停。

高捷表示，「好想邀你來高雄」系列聯名活動，除彩繪列車外，還有3大全新主題一次滿足，高捷美麗島站設置超療癒打卡拍照點，現場還有扭蛋、拍照機、姓名貼、紀念幣等可拍可玩專區。

高捷商品館也推出系列限量聯名商品，購買限定的好想兔與小賤狗站長娃娃即贈送限量一卡通；此外，消費滿370元贈送集章卡，只要蓋滿西子灣、鹽埕埔、美麗島、高雄車站和左營等5個捷運站章卡，就贈送好想兔木質鑰匙圈，以及限量打卡禮，完成指定任務即可兌換「2022好想兔年曆大海報」。