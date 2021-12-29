跨年當天輕軌將採2階段區間車營運。（高捷公司提供／洪靖宜高雄傳真）

迎接跨年人潮！高雄捷運及輕軌將加密班距及延長營運，其中高雄捷運配合跨年晚會表演以及五月天演唱會，高雄輕軌12月31日營運服務時間延長至翌日凌晨二點，跨年晚會進、離場時刻也將加密班距疏運，並採區間車運行，最密可達5分鐘一班車。

而為加強跨年當天運輸效率，捷運將加密列車班距最密至3.5分鐘一班，末班車將於翌日凌晨二點分別自端點站發出。而高雄輕軌系統將採兩階段進行區間車營運，自12月31日中午12點起先逐步加密班距，下午16點起派發第一階段加班區間車，只行駛於C1輕軌籬仔內站至C20台鐵美術館站路段來回。

接著跨年活動離場時段23點起啟動第二階段區間車營運，為加速疏運活動區域民眾，營運範圍調整為C1籬仔內站至C32凱旋公園站以及C1籬仔內站至C20台鐵美術館站兩個局部運轉區域，要跨區移動的民眾請在C1籬仔內站換車。這樣一來C1籬仔內站至C20台鐵美術館站路段最密班距可達為5分鐘以內，各區間車車門及車窗貼有行駛區間貼紙，旅客可藉此判斷，該模式則到111年1月1日恢復正常假日營運模式。

高捷公司建議民眾多加使用捷運及輕軌前往會場，跨年夜當日下午13點起捷運系統腳踏車客票停售，輕軌目前尚未開放旅客攜帶非折疊腳踏車乘車，另外波波球(發光汽球／告白氣球)等物品或其他危險物品都禁止攜入車站。

另外，為服務參加元旦升旗旅客，高雄捷運1月1日將提早發出首班列車，紅線小港站清晨5點10分、南岡山站4點45分、橘線西子灣站5點28分及大寮站5點10分。