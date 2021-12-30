花蓮門諾醫院醫師駐點松雪樓醫療站，為民眾提供緊急醫療服務，緩解身體不適症狀。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

寒流一波接一波，海拔3400公尺的合歡山區成為遊客追雪的熱門景點，為因應雪季人潮，花蓮縣衛生局整合轄區醫療資源，元旦起至2月底，進駐合歡山松雪樓成立緊急醫療站，提供24小時緊急醫療服務，衛生局預估，元旦、228及農曆春節3大連假，將是醫療服務高峰。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，高山狀況不少，一旦出現緊急醫療需求，要送到最近的急救責任醫院國軍花蓮總醫院，車程需要兩個小時，緩不濟急，因此衛生局整合縣內醫院，提供這項全國唯一的高山緊急醫療醫療服務。

這項雪季緊急醫療支援計畫，已邁入第15年，今年由慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院及衛福部花蓮醫院等4家醫院，假日輪流至松雪樓醫療站駐站，每梯次由1名醫師、2名資深護理人員和1名緊急救護員（救護車駕駛）執班，提供24小時緊急醫療服務

朱家祥表示，統計每年上合歡山遊客人數約8萬人次，由於在高海拔、低氧、低溫的高山環境中，部分遊客容易產生急性高山病、高山肺水腫、甚至是最危急的高山腦水腫等症狀。110年醫療站累積服務355人次，其中有280人出現高山症相關症狀，經緊急處置後送至醫院治療有2人。

非假日時雖沒有醫護人員駐站，但相關醫療配備仍留在醫療站內，民眾若覺得頭暈、無力、想吐，可盡快到松雪樓請工作人員協助，使用氧氣供給面罩，提供遊客即時醫療服務。

衛生局說，進入雪季，寒流接著而來，高山地區有降雪或積冰機率，提醒民眾上山前務必要評估身體狀況，如身體不適或有心血管、高山症病史，盡量不要上山，以避免因氣溫、氣壓、空氣濃度變化而發病或惡化。