整個玉山氣象站頓時變成銀白世界，地上一片潔白。（玉管處提供／吳建輝南投傳真）

合歡山雖然沒有降雪，但一早已經湧入大批追雪民眾，得知玉山下雪都相當興奮，相信合歡山也很快就會降雪。（玉管處提供／吳建輝南投傳真）

今天是耶誕節，氣象局預報將有冷氣團南下，許多追雪族都上山追雪，果真今天清晨6點37左右，玉山主峰、北峰開始降雪，整個玉山氣象站頓時變成銀白世界，地上一片潔白；合歡山雖然沒有降雪，但一早已經湧入大批追雪民眾，得知玉山下雪都相當興奮，相信合歡山也很快就會降雪。

根據中央氣象局資料，25日大陸冷氣團報到，在玉山群峰今天就開始降雪，氣溫介於-1度至0度之間，主峰步道於封口處以上較為陡峭、步道濕滑情形，且風速都相較強勁，若不注意就可能失足跌倒，但仍不減民眾賞雪興致，武嶺等賞雪聖地已經擠滿追雪民眾。

今天大陸冷氣團南下，一早氣溫明顯降低許多，玉山降雪也讓等在合歡山的遊客相當興奮，合歡山武嶺已經擠滿人潮，氣象局原本預計合歡山在25、26日會出現降雪，但最新預報更改為27日，但今晨玉山降雪讓民眾相當興奮，相信今天在合歡山一定能等到降雪。

玉管處表示，降雪路面會有濕滑現象，呼籲前往登山的山友要注意安全，多加注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全，若近日持續有降雪情形將，適時進行「雪地加強服務措施｣，加強現場宣導與管制。

南投警方也提醒，呼籲登山人車要注意安全外，也提醒隨時公路總局發布的交通管制訊息，若降雪將會進行交通疏導管制，以維持交通秩序，將會視情況封路，要上山的遊客也必須加掛雪鍊，呼籲所有民眾出發前先確認路況、車況良好，再評估是否上路。