「遠見‧天下文化事業群」今晚跨年夜首創舉辦以「知識」為核心的講座，邀請9名不同領域的典範人物，接力開講分享開創新局的經驗及願景，講者包括「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均、雲品國際董事長盛治仁、身心靈導師賴佩霞等，新北市長侯友宜更擔任壓軸講者，與現場參與民眾一起倒數跨越2021、迎向2022。

這場知識跨年饗宴以「造局者」為題，今晚9時30分在新北市政府多功能集會堂舉辦，同名書籍由天下文化出版，深入剖析如何培養勇於探索、嘗試的思維，以更具突破性的想法，打造美好未來。主辦單位表示，回望2021年，我們共同經歷疫情衝擊與復甦，並在東京奧運凝聚全國一心，在挑戰中看見希望。

「遠見‧天下文化事業群」首創舉辦以「知識」為核心的跨年講座，邀請9位不同領域名人分享開創新局經驗，「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均是首位登場講者。（遠見‧天下文化提供）

活動將由「VOX玩聲樂團」純人聲演唱揭開序幕，「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均是首位登場的講者，分享以大格局開創新局的演說；辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、雲品國際董事長盛治仁、資深媒體人陳鳳馨也以自身經驗，分享該如何思辨疫後局勢、應變人生轉彎處，並以閱讀突破困境、更接近理想的自己。

從演藝人員到法學博士，身心靈導師賴佩霞帶領大家透過轉念的力量探究真相與希望；CNFlower創辦人凌宗勇以開創的心追求美的極限；天使居長照財團法人創辦人王建煊打造有愛無礙的人生。活動尾聲由亞東醫院院長邱冠明傳遞疫無反顧、守護台灣的決心，在即將邁入2022年的時刻，由侯友宜與所有講者、現場觀眾在別出心裁的關鍵詞倒數聲中，共同迎向2022。