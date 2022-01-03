桃園市內壢消防隊前進校園宣導學童開心學防災知識。(內壢消防分隊提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市內壢消防分隊於3日在中壢區內定國小舉辦119消防節「防火我挺(Team)你」活動，設置各類關卡讓學童了解地震發生時該如何應變，以及體驗置身火場中該如何逃生，希望透過參與式學習，讓防火知識進而推廣至家中成員。

現場活動關卡包含「最佳神射手」、「地震來襲時」、「聽聲辨位」、「小小偵探家」等，最佳神射手關卡讓學童體驗瞄子射水，地震來襲時體驗地震時各級震度的威力，聽聲辨位站則讓學生體驗置身火場之中的環境應如何逃生，以及實際感受火場環境中住警器的效用，小小偵探家則是宣導炊事不慎人離火熄概念。

各級消防單位平常透過消防署網站、臉書、line、社區廣播等宣導能量，共同聚焦宣導民眾動手落實防火安全習慣，此次藉119消防節於學校舉辦防火宣導活動，結合學校教育使學生學習良好防火安全習慣，將觀念帶回家庭，以保護其自身及周圍人員生命財產安全。