跨年夜興沖沖地揪親朋好友衝遊樂園跨年，卻面臨大排長龍進不去的窘境，最後落得原地倒數。大陸山東一處遊樂園就發生這樣的尷尬狀況，有人足足等了4小時，還是無法進到園內，最後在外面看人開心放煙火慶祝，氣得要求退票。

綜合陸媒報導，這起「悲劇」發生在山東的「泉城歐樂堡夢幻世界」，大批民眾前往跨年，場面卻大失控，遊樂園入口擠滿欲入園的民眾，完全看不到排隊盡頭。一名遊客帶著一家人，遇上這場面頓時傻眼。

他透露，光是停車就花了2小時，好不容易終於停妥，在入口處又等了2小時，「園區裡都開始放煙火了我們還沒進去」。不滿園方態度消極、管理混亂，許多人氣得大罵，鼓譟要求退票。

遊樂園最後承認自身有責任，已進行內部檢討；未進園的遊客可辦理退票，退票不成的可於規定期間內再去。網友嚇壞，質疑現在疫情未息，「遊客全擠在一起不算群聚嗎」、「地方政府怎麼不管一管」、「看看西安，想想自己」、「我要是看到這麼多人，掉頭就走」。