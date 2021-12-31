民眾將飲料與食物丟進垃圾桶，不能帶進場內。（盧金足攝）

台中跨年晚會「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，由本土天團玖壹壹開場，連續飆唱6首快歌。（盧金足攝）

台中市府新聞局長黃國瑋表示，防疫措施滴水不漏，為讓民眾在6個入口快速進場，加派人手為進場民眾量額溫、酒精消毒。（盧金足攝）

跨年晚會才開始1小時，主持人阿Ken已在台上宣布進場人數已經10萬人。（盧金足攝）

台中跨年晚會湧入10萬人 新聞局長也上陣為民眾噴酒精

人潮爆了！台中跨年晚會今晚7時開唱，不到1小時已湧進10萬人，台中市府防疫上緊發條，進場需量額溫、噴酒精、掃碼1922實名制，愈晚人潮愈多，扇形的六個入口大排長龍，台中市府新聞局長黃國瑋也上陣為民眾噴灑酒精，民眾帶著的飲料、食物進場前全被要求丟進垃圾桶，場內外民眾一起嗨翻天。

台中市跨年晚會「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，先由本土天團玖壹壹熱力開場，連續飆唱6首快歌《嘎勒阿勒》、《9453》、《派對俠》、《愛你不踩剎車》、《Local》、《鄉下來的》，場外還在等候防疫作業的民眾排了兩百多公尺，由於中央公園占地寬大，很多民眾席地而坐，享受歌手熱唱。

跨年晚會才開始1小時，主持人阿Ken已在台上宣布進場人數已經10萬人，場外還有很多人排隊等著入場，為引導6個入口的人潮，黃國瑋也跳下來在入口處，為民眾雙手噴灑酒精，提醒民眾將飲料與食物丟進垃圾桶，不能帶進場內。

「爆了！爆了！」黃國瑋表示，防疫措施滴水不漏，為讓民眾在6個入口快速進場，加派人手為進場民眾量額溫、噴酒精、掃碼1922實名制，雖然進場時間較久，但防疫作業不能疏忽，必須確實執行。

水湳中央公園主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由本土天團玖壹壹動感開場演出，跨年晚會開唱後，場外還有大批民眾等著進場。

新聞局提醒，配合中央防疫政策，呼籲民眾配合出入口防疫規範，務必全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生潔淨，醫護站備有消毒酒精，如有需要可前往使用，安全歡度長達6小時不間斷的精彩演出，與民眾一同迎向2022年。