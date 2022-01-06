「2022臺北年貨大街消防演習」，本次演習情境假設迪化街永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂爆炸起火引燃攤位，火勢擴大延燒到永樂市場。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「架設關東梯與雙節梯實施人命救助」項目演練，消防員在火災現場架梯搶救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬民眾在高樓受傷，搜救隊出動籃式擔架進行援救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬民眾在高樓受傷，搜救隊出動籃式擔架進行援救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為搜救隊員使用捲式擔架搶救傷患。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「架設關東梯與雙節梯實施人命救助」項目演練，消防員在火災現場架梯搶救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「傷患救護」項目演練，救護人員現場處理傷患。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「無人機協助勘災」項目演練，消防員在火災現場使用國產無人機勘查。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警意外，消防員破門進入搶救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警，消防人員布水線搶救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警，消防人員布水線搶救。（張鎧乙攝）

「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為消防隊員展示新式油壓撐開器。（張鎧乙攝）

年節將近，聞名全國的台北市迪化年貨大街活動將在15日起展開，北市政府消防局在開賣前舉辦「2022臺北年貨大街消防演習」活動，本次演習情境假設迪化街永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂爆炸起火引燃攤位，火勢擴大延燒到永樂市場，消防人員獲報到場進行傷患救護、人命救助及滅火搶救，此演練強化年貨大街攤商及店家防災觀念及應變能力，提供民眾安心安全的消費環境。