用鏡頭看台灣》強化迪化街災防應變 民眾安心採購年貨 20:302022/01/06 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2022臺北年貨大街消防演習」，本次演習情境假設迪化街永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂爆炸起火引燃攤位，火勢擴大延燒到永樂市場。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「2022臺北年貨大街消防演習」，本次演習情境假設迪化街永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂爆炸起火引燃攤位，火勢擴大延燒到永樂市場。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「架設關東梯與雙節梯實施人命救助」項目演練，消防員在火災現場架梯搶救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬民眾在高樓受傷，搜救隊出動籃式擔架進行援救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬民眾在高樓受傷，搜救隊出動籃式擔架進行援救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為搜救隊員使用捲式擔架搶救傷患。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「架設關東梯與雙節梯實施人命救助」項目演練，消防員在火災現場架梯搶救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「傷患救護」項目演練，救護人員現場處理傷患。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為「無人機協助勘災」項目演練，消防員在火災現場使用國產無人機勘查。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警意外，消防員破門進入搶救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警，消防人員布水線搶救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為模擬年貨大街發生火警，消防人員布水線搶救。（張鎧乙攝） 「2022臺北年貨大街消防演習」，圖為消防隊員展示新式油壓撐開器。（張鎧乙攝） 年節將近，聞名全國的台北市迪化年貨大街活動將在15日起展開，北市政府消防局在開賣前舉辦「2022臺北年貨大街消防演習」活動，本次演習情境假設迪化街永樂市場商家桶裝瓦斯管線破裂爆炸起火引燃攤位，火勢擴大延燒到永樂市場，消防人員獲報到場進行傷患救護、人命救助及滅火搶救，此演練強化年貨大街攤商及店家防災觀念及應變能力，提供民眾安心安全的消費環境。 南投縣流感疫苗尚有逾1萬劑 呼籲民眾盡速施打 中市啟動「春節防疫專案」 違者將嚴辦 #年貨大街 #強化 #迪化街 #民眾 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇景！嘉義自小客擦撞 路中騰空搭成「轎車天橋」嚇傻民眾 12:432022/01/06 社會 六福村迎虎年 生肖屬虎、當日壽星入園享半價優惠 17:582022/01/06 生活 明登場 台北電器空調影音3C展優惠好康連連 04:102022/01/06 投資理財 拖延40年 民眾黨籲速訂營養三法 04:102022/01/06 焦點要聞 逾千大樓沒管委會 工務局推種子教師輔導 04:102022/01/06 地方新聞 打開五感探索8步道 微笑山線開放報名 04:102022/01/06 地方新聞 富櫃200指期獎勵活動 開跑 04:102022/01/06 證券．權證 挽袖捐熱血 「您捐助 我捐助」中和捐血活動8日登場 19:472022/01/06 消費 國台語雙聲道 暖男警員林忠毅深入社區犯罪預防宣導 09:242022/01/06 寶島 工業局助塑膠業強化市場競爭力 04:102022/01/06 投資理財 大甲警迅速緝藥頭 民眾誤認拍電影直呼驚險 11:562022/01/06 社會 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 好市多加油遇插隊哥「熄火擋路」 員工2招反擊網狂讚 - 生活 印度神童最新預言曝光 台灣等4國全中 疫情高峰這時結束 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 沒打完3劑對Omicron保護力曝光！醫揭這4種人最危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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