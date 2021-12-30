隨著新冠疫情趨緩，元旦跨年、歲末年終尾牙、春節等假期陸續到來，民眾節慶歡聚常飲酒助興，易衍生酒後駕車情事。即日起淡水警方將於元旦、尾牙、春節及春酒等4階段，全面執行「防制酒後駕車大執法」，強力取締酒後駕車。

淡水警方呼籲民眾確實遵守酒後不開車的規定，也針對轄區KTV、餐飲、熱炒店等易飲酒處所周遭及易酒駕路段，採不分日、夜強力稽查取締、攔檢，宣示警方掃蕩酒後駕車的決心，並宣導店家協助客人善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，從源頭做起，杜絕酒後駕車。

汽、機車駕駛經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處新臺幣1萬5千元以上、9萬元以下，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上、12萬元以下，拒絕酒測者罰處新臺幣18萬元罰鍰；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處新臺幣600元以上、3000元以下罰鍰。

淡水警分局表示，每年冬季都是酒後駕車肇事的高峰期，民眾經常利用節慶聚會飲酒助興，或於宵夜時段相邀三五好友吃薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐等含酒精佳餚，聚餐飲酒後注意力下降，此時又心存僥倖開車上路，往往發生不可挽救的嚴重交通事故，為遏止酒後駕車歪風，保障用路人行的安全，警方將會持續落實執法。

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