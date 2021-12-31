為提高疫苗接種率，中央流行疫情指揮中心要求1月1日起全國30類從業人員需完整接種2劑疫苗才能從業，除非有醫生證明不適合施打才能用篩檢代替，其中1類為「職訓場所」，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，目前95％以上的從業人員均已接種疫苗，後續也會透過查處加強勸導。

依指揮中心規定，職訓場所所有工作人員及從業人員皆應接種新冠肺炎疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明；若人員經醫師評估且開立不建議施打新冠肺炎疫苗證明，於首次服務前，應提供3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次抗原快篩或PCR檢驗陰性後，才能得提供服務。

據統計，全國至今約有1071家公私立及受補助的職訓場所，沈文麗說，目前公私立職訓場所95％以上的從業人員均已接種疫苗，未能接種疫苗多為個人因素，但依指揮中心規定只能夠提出醫師證明、快篩仍然可以提供勞務，

沈文麗表示，依勞動部公布的「職業訓練因應 COVID-19 防疫管理指引」，若受抽查訓練單位仍有未完整接種疫苗情形，將要求訓練單位限期改善，若是受補助單位未能改善將依契約或計劃規定辦理。