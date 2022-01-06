95無鉛汽油將重回30元大關！國際原油漲勢再起，依據浮動油價機制，中油下周一預料再度調漲汽油每公升0.1元、柴油每公升0.2元，但後者觸及亞鄰最低價門檻，估計兩項產品最終漲幅都為0.1元。

如此95無鉛汽油新售價將重登30元，連兩周下來，加滿汽車油箱50公升，油錢整整多出50元。

這也是2022年開年後，頭兩周油價都漲。本周汽柴油才剛調高0.9元，讓95無鉛站上29.9元、柴油26.4元。

由於石油輸出組織及夥伴國OPEC＋認為，新冠變種病毒Omicron不那麼嚴重，4日同意繼續提高產油量，讓外界看好油市前景，刺激原油價上升。

國內中東指標原油均價最新來到78.2元，依據浮動油價機制，下周一國內汽油要調高0.1元、柴油0.2元。但柴油如此會高過南韓售價，因此漲幅被限制最多只能調0.1元。

如此，下周95無鉛牌價重新站上30元高價，98無鉛更到32元，超級柴油26.5元。