因應本土Omicron疫情來襲，中央流行疫情指揮中心將啟動醫療量能應變計畫，預計在北部地區加開專責病房，最快今天下午拍板決議，明日對外宣布加開多少收治量能。

隨著春節前返國人潮增加，我國每日境外移入個案都用兩位數在飆升，如今Omicron病毒更是落入社區，出現不明感染源。衛福部長陳時中表示，近日將準備啟動醫療量能應變計畫，要求醫院加開專責病房，以備不時之需。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，醫療量能應變計劃原先就有分階段，隨著目前境外移入病例增加且快速，可預期會在防疫旅館收納人數較多的北部地區，要求應變醫院加開專責病房來因應。

羅一鈞指出，春節以及現階段的這一波境外移入病例，人潮可說是相當多，因此各醫院如應變醫院，或是急救責任醫院，只要院內達五百床，都會被要求 恢復或加開專責病房，最快今天下午指揮中心會議通過，決定加開比例後，明天就會對外宣布。