桃園機場爆發群聚感染事件，目前已有8人確診，指揮中心已於桃園機場成立前進指揮所，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前已擴大匡列清潔公司高風險人員共九十三人，並要求交通車不得混搭，應加強實名制、固定座位等措施，同時也對清潔員工進行防護裝備穿脫再教育，盼降低將來感染可能。
羅一鈞表示，目前桃園機場第一、二航廈共匡列九十三名清潔公司高風險人員，全數送集中檢疫所隔離；後續將安排清潔公司於今、明用家用快篩採檢，後天使用PCR檢驗。
防疫計程車則自明日起每三天用一次PCR採檢，至於機場相關人員則每周五用一次家用快篩，每周二採一次PCR。
羅一鈞補充，經檢視接駁交通車感染管控上確有疏漏，已要求不得混搭、落實實名制、固定座位安排等措施，清潔人員方面也已進行再教育，檢視正確穿脫流程，同時也在工作休息處檢討如何維持安全休憩環境，避免造成汙染。
關於新增個案17239，曾參加跨年晚會，羅一鈞也指出，目前已匡列八百多人，截至目前已採檢四百七十八位，結果尚未出爐，最快今天會有結果。
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