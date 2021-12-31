大陸國家衛健委網站31日公布，大陸30日報告新增確診病例195例，其中本土病例166例（陝西165例，其中西安市161例、咸陽市2例、延安市2例；山西運城市1例）。官方「@西安發布」通報，疾控部門流調29日西安市新增的155例確診病例的公共場所活動軌跡有批發市場、醫學中心。新華社報導，大陸國務院副總理孫春蘭強調，要態度堅決、科學精準、處置高效，刻不容緩落實各項防控措施，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

孫春蘭29日已進駐西安市調研指導疫情防控工作，深入疫情重的雁塔區社區、核酸採樣點、隔離場所、定點醫院等，強調要態度堅決、科學精準、處置高效，刻不容緩落實各項防控措施，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

孫春蘭指出，要加強核酸篩查的組織，優化採樣、檢測環節組織銜接工作，提高檢測結果報送速度，採取針對性更強更有力的防控措施，對風險人員應隔盡隔。現在西安社區傳播風險仍然存在，要加快流調、快速鎖定風險人員，預分多備隔離房間，加強社區、轉運、隔離點的銜接，第一時間把密接者管控到位，做到日清日結，切實阻斷疫情傳播。

孫春蘭說，針對西安大專院校發生的聚集性疫情，各大專院校建立防控工作專班，壓實屬地和部門監管責任，迅速開展風險排查，把密接人員全部集中隔離，及時做好環境消殺，嚴防再發生聚集性疫情，妥善解決好考研學生等滯留西安外地人員問題。

孫春蘭稱，現在西安物資供應保障充足，關鍵是充實社區工作力量，打通服務保障「最後一百米」，解決好居民生活保障和就醫用藥需求。要精心救治和護理每一位患者，堅持同質化、規範化治療，做好營養保障、心理疏導和人文關懷，幫助患者早日康復。