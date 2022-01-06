花蓮市區近日發生多起糾眾暴力事件，甚至波及無辜民眾，經花蓮警分局動用百餘名警力，兵分20路，成功逮捕邱姓主嫌等16人。

花蓮市區近日發生多起糾眾暴力事件，甚至波及無辜民眾，經花蓮警分局動用百餘名警力，兵分20路，成功逮捕邱姓主嫌等16人，並查扣3輛犯罪刀械及棍棒等物。（羅亦晽攝）

由23歲邱姓主嫌為首的不良份子組織，近日與多名20多歲的黨羽在花蓮市區酒吧、Pub等場所發生多起糾眾暴力事件，甚至還波及無辜民眾，經花蓮警分局動用百餘名警力，兵分20路，針對其據點執行拘提、搜索，拘捕邱嫌等16人，並查扣3輛犯罪用車輛、刀械及棍棒等，全案依組織犯罪條例等罪嫌移送偵辦。

邱嫌自上月25日耶誕節至31日跨年夜期間，和多名友人在花蓮市區KTV、酒吧發生多起打架鬧事事件，並毆打無辜的服務生，甚至在公園及民宅砸毀他人車輛，被害人數高達13人，其中有9人受傷。

由於邱嫌等人在短短1週期間，發生7起糾眾暴力事件，花蓮警分局日前成立專案小組調查，經多方蒐證後，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。昨深夜由檢察官葉柏岳、卓浚民帶隊，調度百名警力，24小時內兵分20路，針對該組織據點執行拘提、搜索等掃蕩行動。

不過這群犯嫌疑似聽到警方將掃蕩的風聲，昨深夜趕緊駕車，企圖往宜蘭台北方向逃逸，警方立即立刻通知交通隊等警力，在蘇花改崇德路段與多處隧道口攔截，最後成功攔到2輛意圖逃竄的車輛。

花蓮警分局長郝心誠表示，此次掃盪行動，共拘捕涉案邱姓主嫌及黨羽等共16人到案，同時查扣犯罪用交通工具自小客車3輛、鎮暴槍、棒球棍、鐵棍、辣椒水等，全案將依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押，目前已有3人聲押獲准。

郝心誠表示，少數不法分子藉街頭糾眾滋事，擾亂社會秩序，影響民眾安全，在農曆新年即將到來前夕，檢警將聯合出擊、強力掃蕩，瓦解不良組織，對於意圖挑戰法律紅線、擾亂社會秩序者，均會從嚴究辦、絕不輕饒。

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