台中市警局霧峰分局，全力投入掃蕩選舉賭盤及黑道幫派，4日查獲5件5人網路賭博案件，經查皆非選舉賭盤。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市第2選區立委補選，即將於1月9日投票，台中市警局霧峰分局為避免選舉賭盤及暴力、恐嚇等不法手段介入補選投票作業，影響選舉的公平性，全力投入掃蕩選舉賭盤及黑道幫派，4日查獲5件網路賭博案件，經清查皆與選舉賭盤無關，霧峰分局指出仍會全力查緝賭博、暴力干擾選舉案件，絕不容許任何不法情事影響本次補選。

霧峰分局指出，4日查獲5件5人網路賭博案件，賭客以手機、電腦網路下注百家樂，每次下注約50元至1千元不等，其中陳姓賭客更是下注累積金額達3百餘萬，警詢後將涉案者移送法辦。

霧峰分局長李建興表示，目前雖尚未查獲選舉賭盤相關案件，選舉期間仍會全力查緝賭博、暴力干擾選舉案件，絕不容許任何不法情事影響本次補選，並呼籲民眾踴躍檢舉選舉賭盤情資，民眾如有發現選舉賭盤或不法情事介入選舉，請立即撥打110報案電話或檢舉專線（04-23302139），補選最後階段希望民眾能秉持不接受買票、宴飲，共同營造本次立委補選乾淨選風、維護選舉公正性。