警方針對轄內易發生酒後駕車時段、路段及區域，設立多處路檢點加強稽查取締。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

農曆尾牙及春節連續假期將屆，台中市警察局12日擴大執行取締酒後駕車專案勤務，警方動員警力達655人，市區各分局同步進行，另針對轄內易發生酒後駕車時段、路段及區域，設立多處路檢點加強稽查取締，同時提醒駕駛人，警方取締酒駕絕不手軟，民眾切勿存有僥倖心態，酒駕上路。

台中市交通警察大隊指出，近日天氣轉冷，民眾常食用薑母鴨、燒酒雞等含酒精料理禦寒，且農曆尾牙及春節連續假期將屆，民眾聚餐頻率增加，為防制酒駕事故發生，提升執法能量，今晚採勤務編排高強度、高密度封閉式路檢，讓酒駕行為無所遁逃。

警方表示，除持續執行去年底至今年2月28日止行為期3個月的「掃除『醉』犯」防制酒後駕車專案勤務，出動大批警力取締酒駕，以機動全面巡守方式執行攔檢外，另每月不定時規劃數次全市擴大取締酒後駕車專案勤務，責由各分局針對轄內易發生酒後駕車處所及路段，規劃路檢點加強攔查取締酒後駕車，展現警方「酒駕零容忍」之執法決心。

警方並持續辦理「斷源專案」勤務作為，除結合數位電子平臺、網路社群媒體，強化防制酒駕宣導作為外，更針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」及「善用大眾運輸工具」等防範措施，鼓勵業者於顧客將有酒後駕車行為時，主動適時提醒與制止，宣導與取締並重，從源頭斷絕酒駕行為發生。

台中市交通警察大隊長陳松寅說，酒後駕車行為是馬路上的不定時炸彈，影響民眾生命、財產之危害甚鉅，為貫徹「酒駕零容忍」決心，取締酒駕一直是警方持續性重點工作，尤其春節連假將近，提醒民眾切勿心存僥倖以身試法，平平安安返家，過好年。

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