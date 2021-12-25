新冠肺炎疫情延燒近2年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天出席「COVID-19關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮，親自頒獎給抗疫有功的醫療院所、防疫旅館及專家學者。他細數兩年來的防疫經歷，形容去年是「有驚無險」，今年是「驚滔駭浪」，並期待明年是否極泰來的一年。

陳時中回顧去年到今年的抗疫點滴，從去年大陸邊境防疫、歐美邊境防疫，之後敦睦艦隊事件全體總動員，所幸疫情沒有擴大；去年是有驚無險，創下252天零確診紀錄，「我也心存感激，感謝上天對台灣的眷顧」。

但他接著表示，今年的情況不同了，從部立桃園醫院、華航機師、諾富特飯店到三級警戒，每件事都非常緊張，對社會也帶來影響；今年可以說是驚滔駭浪，每件事都帶來很大的壓力。他也藉機感謝台下受獎者，有賴大家努力才能一一克服。

至於即將到來的農曆春節，陳時中坦言挑戰非常多。他說，正想要喘口氣好好過年，又冒出Omicron變異株；但我們的防疫陣線很嚴格，但也祈求返台民眾能夠遵守規範，「我也相信大家會這麼做」，去年、前年春節也都是居家檢疫，都沒有發生違規的情形。

陳時中表示，病毒捉摸不定，每次都是在有限的條件下評估，大約在1個月後就可以了解相關狀況，當然也希望不要再有新興變異株，但誰也沒辦法預料，我們只能嚴陣以待，好好守住，「期待明年會是否極泰來的一年」。