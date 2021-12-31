Ella、A-Lin、伍佰分別將擔任台中、台北、高雄的跨年晚會嘉賓。（圖／中時資料照片）

2021年即將結束，台灣各地跨年活動今晚也將展開，《中時新聞網》整理出全台跨年煙火秀和演唱會卡司，無論去哪個縣市都別錯過！也祝福讀者新的一年心想事成、健康平安。

台北最High新年城-2022跨年晚會

昨梁靜茹、動力火車出席臺北最High新年城彩排。（圖／中時資料照片）

地點：台北市民廣場

時間：2021／12／31（五）19:00

主持人：Lulu（黃路梓茵）、網路節目《木曜四超玩》的邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞。

《木曜四超玩》成員接下台北跨年晚會主持棒。（臺北市觀光傳播局提供）

卡司：梁靜茹、Tizzy Bac、四分衛、告五人、旺福、茄子蛋、徐佳瑩、動力火車、黃小琥、A-Lin（壓軸）。

特色：台北101以「迎向美好未來」為主題，全球首次在高樓演出的「動態展翅」與「高空愛心」，施放總長360秒的精彩煙火秀。

新北-光耀新北-1314就愛你-跨河煙火秀

地點：淡江大橋

時間：2021／12／31（五）20:22施放煙火

特色：施放全台第一場跨河煙火，時間將長達13分14秒，場域橫跨八里及淡水河岸，長度達1公里。

基隆-搖滾基隆大步走

地點：基隆港西三倉庫旁停車場

時間：2021／12／31（五）17:00

卡司：YELLOW（黃宣）、老王樂隊、先知瑪莉、血肉果汁機、拾參樂團、神棍樂團、皇后皮箱、無妄合作社、楊肅浩與貝洛樂團、農村武裝青年、FUTURE AFTER A SECOND、TRASH（壓軸）。

特色：7分鐘煙火秀，TRASH演出特別為跨年活動創作的主題曲《大船佇這》。

高雄-2022高雄跨年晚會

地點：「高流舞台」於高雄流行音樂中心海風廣場、「蓬萊舞台」則於高雄港棧庫群

時間：2021／12／31（五）19:30

主持人：「高流舞台」蔡昌憲、瑪麗；「蓬萊舞台」Sandy（吳姍儒）、浩角翔起。

卡司：「高流舞台」棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水、李英宏、法蘭、蕭秉治；「蓬萊舞台」陳零九、邱鋒澤、鼓鼓（呂思緯）、曾沛慈、陳芳語、炎亞綸、Push Hand舞蹈團、郭書瑤、安心亞、蘇慧倫、伍佰&China Blue、滅火器樂團（壓軸）。

特色：全國唯一的雙舞台跨年晚會，集結金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容。

高雄-2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀

地點：義大世界大草坪區

時間：2021／12／31（五）18:30

特色：以關懷、希望、勇氣、未來為四大主題，煙火施放時間總長888秒，運用大草坪斜坡地形讓煙火從多角度施放，使用「頂級尺玉煙火」全新施放器材。

台南-好YOUNG跨年演唱會

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

時間：2021／12／31（五）19:00

主持人：吳建恆KEN、徐凱希Cathy

卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。

桃園-2022 Meet 遇見桃園跨年晚會

地點：桃園高鐵站前廣場（高鐵桃園站及機場捷運A18站）

時間：2021／12／31（五）19:00

主持人：黃子佼、宇珊

卡司：畢書盡、李玖哲、韋禮安、李玉璽、李千那、熊仔、吳卓源、艾怡良、八三夭樂團（壓軸）。

新竹-2022幸福竹縣公益慈善跨年晚會

地點：新竹縣政府前廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）

時間：2021／12／31（五）17:30

主持人：白冰冰、沈玉琳、DJ圓圓、台一線

卡司：熱狗（MC HotDog）、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳。

特色：180秒煙火秀，2台汽車摸彩活動。

台中-2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜

地點：水湳中央公園

時間：2021／12／31（五）17:30

主持人：阿Ken、蔡尚樺

卡司：Ella（陳嘉樺）、玖壹壹、五堅情、周興哲、畢書盡、?te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、頑童MJ116&鼓鼓（呂思緯）（壓軸）。

台中-2022麗寶樂園跨年晚會

地點：麗寶樂園第二停車場

時間：2021／12／31（五）22:00

卡司：五堅情、曹雅雯、張三李四、黃霆睿、琳誼、黃奕儒 Ezu、顏力妃、KSwo、ALL IN 5。

特色：施放300秒、近3千發的高密度煙火秀，並採用270度環景。

彰化- 2022彰化市跨年晚會

地點：彰化火車站前廣場

時間：2021／12／31（五）18:10

卡司：陳芳語、楊烈、詹雅雯、安歆澐。

南投-2022潭情說愛你 日月潭跨年晚會

地點：水社碼頭

時間：2021／12／31（五）20:00

卡司：那魯克樂團、好好玩樂團、孫尤安Yoanna、《聲林之王》韋喆。

特色：同步施放水社碼頭、伊達邵碼頭兩地煙火，全長共300秒。

雲林-劍湖山-飛躍花Young摩天輪浮空煙火秀

地點：劍湖山

時間：2021／12／31（五）19:00

卡司：麋先生、宇宙人、魏嘉瑩、鹿洐人、琳誼、王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒。

特色：「摩天輪主題煙火秀」長達8分8秒，新技術打造的「浮空煙火」綻放就是繁花盛開。

屏東-2022屏東跨年K歌之夜

地點：屏東市千禧公園

時間：2021／12／31（五）19:30

卡司：魏如萱、韋禮安、朱海君、范逸臣、高爾宣、彭佳慧、芮德、吳獻、孫淑媚、玖壹壹（壓軸）。

宜蘭-2022宜蘭熊讚跨年晚會

地點：宜蘭蘭城新月廣場

時間：2021／12／31（五）20:00

主持人：馬力歐、林佩遙

卡司：黃明志、小宇、李佳薇、陳忻玥、王艷薇、廖文強、小男孩樂團。

羅東-2022羅東跨年晚會

地點：羅東中山公園

時間：2021／12／31（五）17:00

主持人：DJ Dennis 、林葦妮 - 木木

卡司：RASH、夏子薇、男團C.T.O、張語噥、HowZ、PINK FUN、林芯儀、吳思賢、J.SHEON（壓軸）。

花蓮-2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

地點：花蓮市東大門廣場

時間：2021／12／31（五）20:00

卡司：羅志祥、周湯豪、陳勢安、于子育、莫宰羊、溫以飛、田亞霍、吳汶芳、潘君侖、Kasiraw feat DJ汝妮、李竺芯與激光湯瑪士、鄭心慈。

台東-2022太麻里瘋跨年迎曙光

地點：台東縣太麻里鄉太麻里曙光園區

時間：2021／12／31（五）20:30

卡司：MATZKA、Suming 舒米恩、郭芝吟、解偉苓、江明娟、潘越雲、PARTY I樂團（怡璇+阿福）、卓義峰、林宗興、G5SH、DJ Aaron、DJ無喱兔、MC Johnny、DJ Cookie、品康、阿美族複音青春歌隊。

特色：5分鐘炫麗煙火秀。

綠島-2022山海新生、潛力之島

地點：石朗潛水區

時間：2021／12／31（五）20:30

卡司：葉璦菱、黃錦雯、郭婷筠、彭正 、李博翔、陳俋塵…。

葉璦菱將參與今年綠島跨年晚會。（圖／中時資料照片）

金門-2022金門跨年晚會-金虎報喜．幸福臨門

地點：金寧鄉金門大橋（土地重劃區）

時間：2021／12／31（五）19:00

主持人：梁赫群、夏語心

卡司：郭靜、家家、葉瑋庭、張文綺、陳隨意、天南方二重唱、火星樂團、檸檬哥哥、泡芙姐姐。

特色：600秒高空煙火秀。

馬祖-Woo虎生風馬祖跨年晚會

地點：南竿白馬王公園（介壽澳口公園）

時間：2021／12／31（五）20:00

卡司：王中平、斯容、劉明峰、賴聖恩、盧學叡、范怡文、MOMO、米妮姐姐、中庸樂團…。

五月天-好好好想見到你

地點：高雄世運主場館

時間：2021／12／31（五）21:00

直播管道：LINE MUSIC