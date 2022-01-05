網友力推紓壓10撇步！吃美食也能療癒又健康 上班族快收藏

10方法幫你快速釋放壓力！

面對壓力時，你會選擇用什麼方式排解呢？近年因COVID-19疫情嚴峻，不僅無法安排出國度假旅遊，就連平時出門也要戴上口罩，加上現代人生活步調快速，上班族工作忙到焦頭爛額，找不到其他時間出門散心，所有壓力席捲而來更讓人喘不過氣。

沒關係，就算無法時常出遠門踏青，上班族們仍有許多紓壓小撇步值得嘗試！今天就拿起紙筆跟著《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來一探究竟吧！

No.1 吃東西、喝飲料

隨著現代人工作壓力增加，「吃東西、喝飲料」也成為網路討論度最夯的舒壓方法，特別是咀嚼有顆粒的食物時，會讓人瞬間療癒感倍增！但也有人為此擔憂是否會因此跟著身材發福，不少健康食品也跟著推出療癒又美味的產品，深受上班族喜愛。

No.2 聊天

工作上除了與同事溝通業務上的問題，平時若能在休息空檔小聊幾句，不僅可以增進同事彼此的情誼，也能幫助自己在忙碌的生活中找到樂趣！在公司茶水間、走道花點時間閒聊幾句，不論是分享假日旅遊規劃、團購好康逗相報等軟性話題，或是交換工作上的資訊，都能有效拉近與共事夥伴的情感距離，在繁忙工作中更能因此獲得療癒又紓壓的效果喔！

No.3 運動

對於久坐的上班族來說，非常需要給自己一個可以運動的時間！據2019年《美國醫學會內科學》指出，每天走路7500步，就能得到最大的健康效益，若從家裡到公司為短程距離，上、下班時能以「走路」代替騎車、開車，或者通勤族搭乘大眾運輸時，建議以走路取代搭乘手扶梯、電梯，平時在辦公室也可以多做伸展運動，午休時間起身活動筋骨，不僅維持身體健康，也能幫助緩解工作壓力。

No.4 午睡

許多人都有「睡眠不足」的困擾，特別是冬天都要掙扎幾分鐘，才能起床準備到公司打卡上班，因此中午若能小睡片刻，不僅能提振精神，也讓下午的工作事半功倍！午睡還有修復腦細胞並提升記憶力、增強身體免疫能力、降低心血管疾病等好處，長時間緊盯電腦的上班族也能充分保護靈魂之窗，不妨從今天起花30分鐘的時間午睡，同時釋放疲勞與壓力，為自己補充元氣吧！

No.5 按摩

身體覺得卡卡的嗎？上班族久坐難免會出現肩頸僵硬、肌肉緊繃的情況，有時會讓人疼痛難耐，但又無法找時間請專業人士幫忙按摩，據物理治療師龔威奕於《30秒完治！神奇的網球按摩解痛解剖書》所述，30歲以後肌肉會以每年1％的速度流失，嚴重可能導致肌肉萎縮、神經發炎等情況產生，因此除了搥肩膀、捏腰外，可利用桿麵棍、按摩球等工具幫助自己按摩難以碰到的部位，按壓深層肌肉並紓緩疼痛感，最後搭配規律運動維持肌肉強度與肌力平衡。

No.6 聽音樂

二戰時因為有大量士兵患上「創傷壓力症候群（PTSD）」，不少社區音樂家因此造訪各醫院，藉由哼唱詩歌旋律進行輔助治療，結果醫護人員發現音樂確實對士兵身體與心理狀況有大幅改善，因為當人們聽到自己喜歡的音樂時，大腦也會跟著釋放「多巴胺」，讓心情感到愉悅。所以若是在工作時感到心煩意亂，不妨戴上耳機聽首音樂，幫助自己減輕壓力吧！

No.7 放香氛

疫情下無法出遠門踏青郊遊，吸收大自然芬多精，這時可以考慮在辦公桌上放一罐香氛！上班族最常待的地方莫過於家裡和公司，面對業績壓力與固定工作量，常讓人有喘不過氣的感覺，加上現在無法出國散心，室內擴香不僅聞到香味可以療癒身心，根據擴香味道也會讓人宛若置身不同國度，壞心情也會跟著煙消雲散，擴香瓶精美設計也為辦公桌的擺設大大加分！

No.8 午休追劇

隨著Netflix、Disney+等平台上線，看劇的管道也越來越多元，觀眾不用再苦苦等待電視重播，只要每個月固定支付相關費用，就能在手機上觀看喜歡的電影、戲劇，上班族也不需再吃飯配工作，可以利用午休閒暇時間追劇，不論是浪漫愛情戲劇、冒險動作電影，甚至是爆笑卡通動漫，都能充分享受歡樂的追劇時光，為接下來的工作注入滿滿的活力！

No.9 看好笑的影片

想到要上班就會覺得心情很鬱卒嗎？或許「搞笑影片」可以治癒你工作上的煩悶與壓力！隨著YouTube創作者拍出多元影片，搞笑頻道也應運而生，例如「博恩夜夜秀」把歐美脫口秀模式帶進台灣，每部影片都造成網友熱烈迴響，其中地獄梗也是讓觀眾再三回味的片段，YouTube頻道「反正我很閒」中創造出「人民的法槌」、「浪漫突進」、「量子糾纏」等流行語，既貼近現實社會又不失搞笑風格，看完這些影片小編也瞬間正能量滿滿呢！

No.10 發呆、放空

許多年輕人不僅職場上需要面對工作接踵而來的挑戰，還要照顧家中父母、小孩，時常蠟燭兩頭燒，成為「三明治世代」，若是在上班時給自己幾分鐘放空的時間，也有助於釐清思緒，排解你工作上累積的壓力！根據過往研究數據顯示，正面冥想五到十分鐘，並搭配腹式呼吸，有助於放鬆心情與舒緩壓力，避免產生負面情緒，在對待人、事、物時也有正面效益，正能量也會傳遞給周遭的人，提升你做事的效率！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月13日至2021年12月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『上班紓壓』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」